AN anuncia inicio de proceso para la conformación del CNE

"Hacemos un llamado a la sociedad civil, gremios, a que se acerquen a la UCV y lleven sus documentos para dar su postulación", dijo Maroun durante la sesión de esta martes, que se realizó en la Plaza Los Palos Grandes, reseñó Caraota Digital.

Maroun afirmó que el 11 de febrero próximo presentarán los nombres de los 21 ciudadanos que integrarán el Comité de Postulaciones, encargado de recibir, procesar y escoger a los directores principales del CNE.

Maroun además rechazó que la AN haya incurrido en omisión legislativa. "Ellos quieren declarar una omisión legislativa porque este comité preliminar nombrado de manera unánime desde la AN hoy está trabajando, por lo tanto, no cabe la omisión legislativa", dijo.

El diputado Luis Parra y el resto de parlamentarios que lo acompaña en el grupo que se proclamó como junta directiva de la AN el pasado 5 de enero, en una sesión sin el quórum reglamentario, declaró la "omisión legislativa" en el Parlamento para que sea el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el régimen de Nicolás Maduro, el que nombre a los rectores principales del Poder Electoral.

Márquez y Medina rechazan comisión

Los diputados a la Asamblea Nacional, Enrique Márquez y Ángel Medina, desconocieron su inclusión como parte de una comisión de investigación anunciada por el diputado Luis Parra, miembro de la fracción Psuv-Clap.

Al respecto, Márquez afirmó su respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, informó el Centro de Comunicación Nacional.

“Me entero que la irrita AN de Luis Parra me ha incluido inconsultamente en una Comisión Especial de Investigación. Por esta vía ratifico mi respaldo a la directiva de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó y no reconozco la designación de la cual he sido objeto por el diputado Parra”, sentenció el parlamentario a través de un mensaje publicado en Twitter.

Por su parte, el diputado Medina afirmó que es absurdo que sean convocados a participar en una comisión que carece de legitimidad.

“Un absurdo pretender que participaremos en una supuesta comisión, que no cuenta con la legitimidad ni la autorización de la Asamblea Nacional y de su Junta directiva encabezada por Juan Guaidó”, concluyó.