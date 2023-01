Podría haber más Ana Belén Montes en EEUU

Sin lugar a duda, Montes fue la espía de mayor rango que el régimen de Fidel Castro logró infiltrar en las altas esferas militares y gubernamentales de EEUU.

Fue reclutada por la inteligencia cubana en 1985 y escaló hasta convertirse en analista principal de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), proveyendo información altamente sensible y determinando incluso decisiones de la política de Washington a la Habana. Expertos sostienen que habría revelado información sobre las identidades de 450 operativos estadounidenses, cuatro de ellos agentes encubiertos y se le considera responsable por la muerte del sargento Gregory Fronius, tras ofrecer información militar confidencial que obtuvo la guerrilla en El Salvador en 1987.

En conversación con DIARIO LAS AMERICAS, el ex subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental de EEUU Otto Reich sostiene: “Primero no debía haber sido liberada antes de los 25 años de condena, segundo ,estoy de acuerdo con esos investigadores del daño que hizo Ana Belen Montes y que la condena debió ser mucho más fuerte y tercero, que mucha gente no sabe la dimensión de ese daño. Yo estaba en el Gobierno, acababa de entrar como parte de la administración Bush cuando ella fue arrestada el 21 de septiembre del 2001, diez días después del 9-11”.

De acuerdo con el testimonio de Reich, a Montes la arrestaron porque, a pesar de que estaba a cargo del buró de Cuba, pidió un traslado para el departamento que analizaba la efectividad de las armas utilizadas en la guerra de Afganistán.

“El gobierno de Cuba le había pedido a ella cuando comenzó la guerra de Afganistán que investigara cómo estaba funcionando el sistema de bombardeo de los EEUU. La razón era que Cuba quería tener esa información para dársela a sus aliados, a Rusia y a Sadam Hussein en Irak, porque en aquel momento se pensaba, como de hecho sucedió, que iba a haber una guerra entre EEUU e Irak y ellos querían saber esa información”.

“Ella estaba dispuesta a espiar para diferentes clientes. En cambio, el daño que hizo en espionaje comparado al daño que hizo como persona de influencia fue tan o más grande porque influyó en la capacidad del gobierno de EEUU para interpretar la amenaza de otro gobierno, en este caso el de Cuba. Ella convenció a militares de EEUU a través de sus informes, conversaciones y participación en todos los seminarios y estudios, que Cuba no era ninguna amenaza y que al contrario se debía de tratar de normalizar las relaciones y que debía comenzar con contactos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Cuba”.

Montes se declaró culpable de conspiración para cometer espionaje en 2002.

Opinión de otro experto

"Su razón para espiar no era necesariamente pro-Cuba. Yo no la describiría como socialista, o comunista o marxista. Creo que más bien es una idealista y antiamericana", dijo Peter Lapp, exagente del FBI y principal investigador en el caso Montes. "Desde el día en que llegó a la DIA, ya había sido reclutada y sólo llegó a la DIA con el propósito de espiar para el servicio cubano de Inteligencia".

Montes se convirtió en la principal analista sobre asuntos cubanos en la DIA y era reconocida en la comunidad de Inteligencia de Estados Unidos por su capacidad. Todo el tiempo, sin embargo, estaba filtrando información militar clasificada estadounidense y distorsionando deliberadamente la manera en que el gobierno veía a Cuba.

“Para evitar ser detectada, Montes nunca sacó documentos de su oficina, ni en papel ni de manera electrónica. En cambio, memorizaba los detalles y al llegar a su casa los escribía en una computadora portátil, dijo el FBI. Después transfería la información a discos encriptados. Tras recibir instrucciones codificadas de los cubanos vía un radio de onda corta, se reunía con su contacto y entregaba lo discos”, sostiene un informe.

Scott Carmichael fue el primer investigador de la DIA que sospechó que Montes podía ser una espía. En una entrevista en el 2007, dijo que Montes fue la espía ideal durante 16 años, distinguiéndose como una empleada modelo.

Chris Simmons, exinvestigador de la DIA, dijo que Montes fue prolífica y efectiva en entregar inteligencia a los cubanos, quienes posiblemente vendieron esa información a otros enemigos de Estados Unidos.

"Históricamente, muchos espías han entregado información, pero ella intentó repetidamente que estadounidenses murieran en combate", dijo Simmons. "Una mujer mortífera, una mujer muy peligrosa".

Las autoridades dijeron que Montes estaba dispuesta a revelar los planes de guerra en Afganistán justo antes de su arresto por el FBI en 21 de septiembre del 2001, apenas 10 días después de los ataques del 9-11 en Nueva York y Washington.

"Yo diría que ella es muy afortunada de salir de la cárcel. No hay muchos espías de su calibre que salen de prisión y, francamente, pudo haber pasado el resto de su vida en prisión. Francamente, yo hubiera preferido eso", dijo Lapp.

Reich subraya que “cuándo existe un caso como este de espionaje el gobierno, el FBI y la CIA hacen otra evaluación. Esta duró como cuatro años y la publicaron en el 2005, pero está redactada de manera tal que le han quitado mucha información. Es un informe público que francamente no sirve de mucho porque mucha de la información verdaderamente importante está tachada. Esto porque presuntamente el Departamento de Defensa no quiere que se sepa. La excusa era decir que no querían que el gobierno de Cuba supiese lo que sabemos nosotros, pero el gobierno de Cuba lo sabe. Ellos fueron los que recibieron todos los informes de Belén Montes”.

Al parecer, Ana Belén Montes, mantiene su tendencia a defender a los regímenes y con un sentimiento antianorteamericano. Fuera de la prisión, denunció el embargo estadounidense a Cuba a través de un comunicado. Su abogada, Linda Backiel, indicó que esta será “la única expresión pública autorizada por, o de parte de, ella con relación a su excarcelación”.

A la pregunta de DIARIO LAS AMERICAS sobre la existencia de agentes similares en territorio o instancias de los EEUU, Reich subrayó: “Yo creo que existe una red de espionaje cubana y que está activa”.