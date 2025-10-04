sábado 4  de  octubre 2025
DDHH

Opositor venezolano pide al régimen devolver a presos políticos como "gesto" por adelantar la Navidad

En Venezuela hay 838 presos políticos. El opositor Ramón Guillermo Aveledo dijo que este país "sufriente" necesita de buenas noticias

Durante protesta en Caracas, este 14 de agosto, sindicatos y gremios entregaron un documento en el que pidieron al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, investigar de forma imparcial las agresiones sufridas por el grupo de madres de presos políticos poselectorales.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Ramón Guillermo Aveledo, dirigente opositor venezolano, cuestionó la medida del régimen de Nicolás Maduro de adelantar la Navidad en el país a partir de este mes de octubre. A su vez, exigió que el chavismo conceda la libertad de los presos políticos.

"Nos gusta la Navidad. Adelantarla es artificial, pero si el gobierno (régimen) quiere decretarla, que haga un gesto acorde: devolver a su familia a los presos políticos", sostuvo el político a través de la red social X este viernes 3 de octubre.

Diosdado Cabello involucró a Juan Pablo Guanipa en supuesto ataque terrorista. 
REPRESIÓN

Exigen al régimen venezolano respetar DDHH del opositor Juan Pablo Guanipa tras 12 días detenido
Biagio Pilieri fue detenido en 2024 luego de la concentración opositora acta mata sentencia en protesta por el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que avaló el fraude de Maduro en las presidenciales
REPRESIÓN

Opositor venezolano Biagio Pilieri cumple un año detenido e incomunicado

Aveledo, dirigente socialcristiano y expresidente de la Cámara de Diputados, sostuvo también que Venezuela es "un país sufriente" que "necesita buenas noticias, reales".

Maduro decretó la Navidad tres meses antes, en medio de las tensiones con Estados Unidos, y mientras el país vive sumido en una grave crisis política y económica, así como la amenaza constante del incremento de la represión contra la disidencia.

Según el Foro Penal, hay 838 presos políticos: 665 civiles y 173 militares. Además, se registran 89 presos políticos extranjeros.

Yerno de Edmundo González Urrutia

Este sábado 4 de octubre se cumplen 270 días de la detención de Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia. Mariana González, esposa de Tudares, denunció que ese es el tiempo que lleva la familia sin ningún tipo de comunicación con el detenido.

"No sabemos si está vivo, ni dónde lo tienen. He acudido 23 veces a la cárcel de Rodeo I y he buscado en más de 17 centros de detención. Rafael sigue desaparecido. El Estado (régimen) se niega a informar su paradero y viola sus derechos humanos", sostuvo.

En junio pasado, un tribunal acordó el avance a juicio de Rafael Tudares por la presunta comisión de los delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento.

FUENTE: Con información de Ramón Guillermo Aveledo/Foro Penal/Mariana González

Temas
