Opositor venezolano pide al régimen devolver a presos políticos como "gesto" por adelantar la Navidad

CARACAS.- Ramón Guillermo Aveledo, dirigente opositor venezolano, cuestionó la medida del régimen de Nicolás Maduro de adelantar la Navidad en el país a partir de este mes de octubre. A su vez, exigió que el chavismo conceda la libertad de los presos políticos.

"Nos gusta la Navidad. Adelantarla es artificial, pero si el gobierno (régimen) quiere decretarla, que haga un gesto acorde: devolver a su familia a los presos políticos", sostuvo el político a través de la red social X este viernes 3 de octubre.

Aveledo, dirigente socialcristiano y expresidente de la Cámara de Diputados, sostuvo también que Venezuela es "un país sufriente" que "necesita buenas noticias, reales".

Maduro decretó la Navidad tres meses antes, en medio de las tensiones con Estados Unidos, y mientras el país vive sumido en una grave crisis política y económica, así como la amenaza constante del incremento de la represión contra la disidencia.

Según el Foro Penal, hay 838 presos políticos: 665 civiles y 173 militares. Además, se registran 89 presos políticos extranjeros.

Yerno de Edmundo González Urrutia

Este sábado 4 de octubre se cumplen 270 días de la detención de Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia. Mariana González, esposa de Tudares, denunció que ese es el tiempo que lleva la familia sin ningún tipo de comunicación con el detenido.

"No sabemos si está vivo, ni dónde lo tienen. He acudido 23 veces a la cárcel de Rodeo I y he buscado en más de 17 centros de detención. Rafael sigue desaparecido. El Estado (régimen) se niega a informar su paradero y viola sus derechos humanos", sostuvo.

En junio pasado, un tribunal acordó el avance a juicio de Rafael Tudares por la presunta comisión de los delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento.

FUENTE: Con información de Ramón Guillermo Aveledo/Foro Penal/Mariana González