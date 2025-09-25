Vente Venezuela exige atención médica urgente para tres presos políticos

CARACAS. - La organización Vente Venezuela, fundada por María Corina Machado, exigió al régimen chavista garantizar la salud para tres presos políticos: Perkins Rocha, Juan Iriarte y Marianela Ojeda, cuya vida está en riesgo por la falta de atención médica.

“Negarles atención médica es condenarlos lentamente. Merecen ser libres y sanar en dignidad”, indicó Vente Venezuela este miércoles 24 de septiembre a través de su cuenta en la red social X.

El abogado Perkins Rocha fue el asesor jurídico de la oposición democrática venezolana para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Está detenido desde agosto del año pasado y lo mantienen "aislado y sin acceso a su médico de confianza, a pesar de contar con medidas cautelares" en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Rocha, según informó Vente Venezuela, "tiene una válvula cerebral tras graves problemas de salud: hidrocefalia, meningitis, tuberculosis cerebral y peritonitis".

Por su parte, Juan Iriarte, detenido desde junio de 2024, fue operado del corazón y es asmático e hipertenso. A este preso político le fue diagnosticado en el Sebin cardiomegalia (corazón agrandado). Tras ser trasladado a la cárcel de Yare II en el estado Miranda, "no le permitieron llevar sus medicamentos".

Marianela Ojeda, detenida desde enero de este año, padece hernias discales que le impiden moverse, duerme en el suelo "y su salud emocional se deteriora". Está detenida en el estado Trujillo, en la zona andina del país.

Aislamiento prolongado

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela y Human Rigths Watch (HRW), denunciaron el aislamiento prolongado que viven los detenidos de conciencia del régimen.

En un comunicado, señalaron que "la incomunicación prolongada constituye una forma de tortura psicológica. No es disciplina penitenciaria, es represión planificada. Es un método para silenciar la disidencia y castigar a las familias que siguen exigiendo libertad y justicia".

FUENTE: Con información de Vente Venezuela/Efecto Cocuyo