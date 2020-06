Anticipan denuncia ante la ONU por caso de paciente cubana

Agregó que “si esa es su decisión [de la dictadura cubana], la mía en estos momentos es denunciar en los órganos de Ginebra, Suiza, en la organización de los DDHH, el caso de mi esposa, que ya está siendo procesado y denunciado”.

El martes, el compañero sentimental de Díaz Martínez dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que un agente de la Seguridad del Estado, identificado como ‘Yoandi’, profirió amenazas contra “una muchacha” que lo está ayudando en el trámite de los pasaportes.

Según su relato, el oficial del cuerpo represivo la habría amenazado con “llevarla prisión” y quitarle “sus cuatro hijos pequeños” si continuaba colaborando en esa gestión.

La persona que lo asiste en el trámite le habría indicado al oficial que Díaz Martínez “puede morir” si no viaja y su respuesta habría sido “eso es cuestión de ella, ya bastante han jodido con esto [haber hecho público el pedido de ayuda y denunciar negligencia médica]".

Tras el anuncio de Milián Socorro, el grupo interdisciplinario que respalda la campaña humanitaria en favor del restablecimiento de la salud de la joven cubana inició gestiones para coadyuvar en aspectos concernientes a la denuncia que será interpuesta ante la ONU. Los detalles serán dados a conocer en próximos días.

Dirigiendo sus palabras a la cúpula gobernante cubana, Milián Socorro afirmó durante el Facebook Live que “ustedes han violado un derecho fundamental y es el derecho a la vida; le están negando la vida a mi esposa, le están negando la posibilidad de ser atendida en un país que le está brindando todas las oportunidades para vivir”.

Díaz Martínez es paciente de cáncer de mama y desde hacer alrededor de seis meses se encuentra interna en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, en La Habana, en La Habana.

El caso se hizo más notorio gracias a la denuncia de su esposo en el sentido de que un médico le habría prescrito el uso de “miel de abeja y agua con sal”, ante la supuesta falta de antibióticos, para tratar de sanar una herida causada por una bacteria de Pseudomonas, que ha traído otras complicaciones médicas.

De acuerdo con Milián Socorro, “mi esposa está en esas condiciones por culpa de ustedes [régimen cubano] porque sus hospitales son deprimentes, porque la atención médica en este país está por el piso; por eso mi esposa está así desde hace más de seis meses”.

A lo que añadió: “Ustedes han estado jugando con la salud y la vida de ella sin darle un tratamiento eficaz y que pueda dar resultado para quitar esa bacteria [que luego le produjo una osteomielitis (inflamación que afecta los huesos)]. Ustedes no han hecho nada, no han podido hacer nada para evitar que su condición mejore”.

El cubano lamentó que la Seguridad del Estado “vaya a cogerla” con “una compañera que tiene cuatro hijos”, que es la persona que lo ha venido asistiendo en el diligenciamiento de los pasaportes que se requieren para poder viajar a los Estados Unidos con una visa de emergencia o B2, cuyo trámite viene realizando la oficina del abogado Willy Allen, en Miami.

“Imagínense decir a una madre de cuatro niños (…) que si me sigue apoyando la iban a coger con ella, que va a pagar las consecuencias. Estas personas dijeron que no nos iban a facilitar el pasaporte, dijeron que no nos iban a dar la oportunidad de que mi esposa se atienda fuera del país”, añadió.

El cubano Emilio Milián Socorro.

Insistió en que “lo único que ellos [autoridades de la isla] tienen que hacer es facilitar el pasaporte para que mi esposa pueda ser atendida y no lo quieren hacer”.

Milián Socorro mencionó que “conmigo no solo están millones de cubanos que están del lado allá, apoyando esta campaña; no solo el congresista [Mario] Díaz-Balart, el doctor Alfredo Melgar, el abogado Willy Allen, Daniel Castropé, periodista del DIARIO LAS AMÉRICAS, más una cadena de periodistas (…), sino también Jehová de los Ejércitos, el poderoso en batalla, el Rey de reyes y Señor de señores”.

“Ese gran Dios va a pelear la batalla por nosotros”, afirmó visiblemente compungido.

Dijo, además, que el régimen cubano tiene “61 años atropellándonos, 61 llevándonos al abismo, 61 años sin darnos la oportunidad de vivir, 61 años sin darnos la oportunidad de ser personas en este país, y cuando vemos una oportunidad para que mi esposa pueda ser atendida, también la cierran.

“Ustedes quieren cerrarla, pero no van a poder porque Jesucristo está peleando por nosotros”, finalmente sentenció Milián Socorro.

