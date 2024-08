Antonio Ledezma afirma que hacer nuevas elecciones en Venezuela "sería renunciar a la soberanía"

En una entrevista concedida a La FM de RCN, el dirigente opositor venezolano, quien se encuentra exiliado en España, aseguró que hacer nuevas elecciones sería “renunciar a la soberanía que se vivió el pasado 28 de julio. Nosotros no podemos bailar al ritmo de un dictador”.

El exalcalde de Caracas señaló que la iniciativa de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, aliados de Maduro, para él tienen otro sentido. “Cuando dicen que la solución de la crisis es que haya nuevas elecciones, es decir, que esa elección suya no tuvo validez”, enfatizó.

Ambos mandatarios han afirmado que todavía no reconocen a Nicolás Maduro, hasta que no se muestren las actas que evidencien los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Sin embargo, han sugerido que el dictador venezolano podría convocar una nueva votación, propuesta que ha sido desestimada por Machado, así como por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que no ve "prudente" pedir ahora nuevas elecciones.

Régimen se aferra al poder

Ledezma se refirió, además, a las acciones de represión, hostigamiento y persecución que está llevando a cabo el régimen contra el pueblo venezolano, que ha protestado para manifestar su rechazo al fraude electoral cometido el 28 de julio y aseguró que Maduro “está utilizando el proceso electoral como una herramienta para encubrir su derrota y mantenerse en el poder”.

El dirigente opositor también destacó que, a pesar de las grandes adversidades y la descalificación de María Corina Machado, quien se encuentra bajo resguardo debido a amenazas de detención en su contra, la oposición venezolana logró vencer al oficialista Nicolás Maduro en las urnas.

Sin embargo, fue contundente al aseverar que los resultados reales de los comicios en el país suramericano, que dan como ganador al abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), coalición opositora que recolectó más del 80% de la actas que así lo demuestran, fueron manipulados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo, para ocultar la derrota del Nicolás Maduro.

“Hubo una elección en la que participamos en medio de grandes adversidades. A pesar de que deshabilitó a María Corina Machado, ganamos. Si hubiésemos votado los millones de venezolanos que nos negaron el voto en el exterior, los resultados hubieran sido más del 80 %”, apuntó.

Aseguró que las Fuerzas Armadas y la Cúpula Chavista saben cuáles fueron los resultados, y que los verdaderos fueron los que mostró María Corina, pero quieren manipular y ocultar su derrota”.

Respaldo de la comunidad internacional

Ledezma también hizo un llamado a la comunidad internacional a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, entre los que resaltó al Gobierno de España, que mantiene su posición de no reconocer la victoria del candidato opositor, como un actor clave en el reconocimiento de la voluntad popular del pueblo venezolano.

“El canciller de España dijo que no reconoce las elecciones de Nicolás Maduro. Esperamos que el Gobierno de Pedro Sánchez se mueva más para que este Gobierno le dé reconocimiento a Edmundo González como presidente de Venezuela”, afirmó.

A pesar de la cuestionada proclamación de la victoria de Maduro, el CNE no ha presentado pruebas que respalden su triunfo e ignora las exigencias de más de 20 países que piden transparencia en los resultados del proceso electoral.

El dirigente opositor insistió en que no se deben aceptar diálogos falsos ni elecciones manipuladas por el régimen para solucionar la crisis política en la nación suramericana. “Aquí no valen falsos diálogos ni falsas elecciones, el pueblo venezolano quiso derrocar al dictador y eso está claro”, sentenció.

Por último, Antonio Ledezma manifestó su respaldo a la propuesta de María Corina Machado de llevar a cabo una “transición pacífica negociada” que evite un conflicto mayor en Venezuela, que pesa el respeto a la voluntad soberana de los ciudadanos.

FUENTE: Con información de la FM y Efecto Cocuyo