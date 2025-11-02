domingo 2  de  noviembre 2025
Antonio Ledezma destaca avance de denuncias del exilio venezolano sobre "agresiones" del régimen

"La dictadura de Maduro tiene en la mira a cualquier venezolano que acuda a la CPI, al Parlamento Europeo o las dependencias de la ONU o la OEA", dijo Ledezma

El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el abogado Tomás Arias presentaron una denuncia contra Diosdado Cabello ante el Ministerio de Interior de España

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID. - El opositor Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, destacó los avances del exilio venezolano en la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. "Esta semana marcó un punto de inflexión: el Ministerio del Interior español recibió formalmente nuestra petición de la necesidad de proteger a los venezolanos amenazados por el aparato represivo de Maduro", señaló Ledezma este domingo 2 de noviembre en su editorial "El exilio que se organiza, se reconoce y se reinventa".

El dirigente puntualizó que este paso no se trata de un gesto menor. "Es el primer eco institucional de una verdad que desde hace años denuncia el exilio: que las agresiones del poder venezolano traspasan fronteras", sostuvo.

En ese sentido, señaló que la dictadura no perdona que miles de venezolanos acudan a las plazas públicas a protestar contra sus desmanes.

"La dictadura de Maduro tiene en la mira de su sanguinario asecho a cualquier venezolano que acuda a la Corte Penal internacional, al Parlamento Europeo o a las dependencias de la ONU o de la OEA, a consignar denuncias que refuerzan las pruebas de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Maduro", aseveró Ledezma, quien está exiliado en España.

Fuga de la embajada

En su resumen semanal, Antonio Ledezma también se refirió a la presentación de su libro Operación Guacamaya y el retorno de los desterrados, un relato de la fuga del equipo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, emprendida desde la sede diplomática de Argentina en Caracas.

A su juicio, esta publicación representa "una conquista simbólica".

"En las páginas de esta obra escrita se expone con precisión y coraje la persecución contra la dirigencia democrática y la determinación de quienes se niegan a rendirse. En cada presentación no me limité a contar una historia reciente de resistencia; quise recordar a España y a Europa que el exilio venezolano sigue siendo parte activa de esta misma batalla por la libertad", sostuvo el opositor venezolano.

FUENTE: Con información de Antonio Ledezma

