Denuncian en España a Diosdado Cabello por amenazas a opositores: piden protección

El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el abogado Tomás Arias presentaron una denuncia contra Diosdado Cabello ante el Ministerio de Interior de España

MADRID.- Antonio Ledezma , exalcalde de Caracas y coordinador del Consejo Político Internacional del Comando con Venezuela, junto al abogado y asesor Tomás A. Arias Castillo , presentaron este miércoles, 29 de octubre, una denuncia ante el Ministerio del Interior de España por las amenazas proferidas por Diosdado Cabello contra líderes opositores venezolanos en el extranjero.

El registro electrónico de la denuncia, que ya ha sido admitida a trámite, recoge antecedentes y hechos concretos que, según los denunciantes, vinculan al Estado venezolano y a redes afines al régimen con operaciones de persecución internacional y episodios de violencia contra exiliados políticos.

Ledezma explicó que la denuncia pretende ser una "voz de alarma" ante la situación que enfrentan los opositores venezolanos en el exterior, particularmente en Colombia, Panamá y España. "Hoy hemos venido a presentarlas ante el Ministerio del Interior y hemos venido a solicitar una reunión con la Secretaría de Estado", detalló el dirigente venezolano, quien busca la "protección" de sus compatriotas en España.

Entre las pruebas aportadas se incluye una grabación de Cabello, quien manifestó abiertamente en televisión que los opositores en el país ibérico pueden "ser blanco de un atentado". "Esto lo tienen que saber las autoridades de España porque también hay precedentes. Aquí en España fue detenido hace unos meses un cabecilla del Tren de Aragua", alertó.

"Aparte de protección para Edmundo González (presidente electo de Venezuela, exiliado en Madrid), hay que tener en cuenta que solemos hacer muchos actos. Necesitamos protección para los venezolanos que participan en estas acciones, que son miles, porque vamos a seguir adelante hasta que caiga la tiranía", aseveró.

Señalamientos documentados

La denuncia recopila, entre otros puntos, episodios que los firmantes consideran parte de un patrón represivo: la expulsión en 2016 de 16 militares venezolanos acusados de espionaje en Madrid; el asesinato en Chile del teniente venezolano Ronald Ojeda —que la Fiscalía chilena atribuye a miembros del Tren de Aragua con presunta orden intelectual ligada a Cabello—; intentos de secuestro en Estados Unidos; atentados contra exiliados en Colombia; y la existencia en España de un grupo policial especializado creado en 2023 para impedir el asentamiento del Tren de Aragua.

El documento cita y adjunta referencias periodísticas y judiciales para sostener las afirmaciones. Además solicita expresamente que la Dirección General de la Policía adopte "todas las medidas que estime oportunas y convenientes" para:

Proteger actos y manifestaciones de residentes venezolanos en España;

Garantizar la seguridad del presidente electo Edmundo González Urrutia, su equipo y demás líderes y comunicadores venezolanos residentes en España;

Evitar que el país "se convierta en otro territorio más afectado por la violencia política transfronteriza" atribuida al régimen venezolano.

Justificante de Presentacion REG

Un precedente

Ledezma expresó su confianza en la justicia española y en el Estado de derecho: "Confiamos en que esta denuncia marque un precedente de protección a todos los venezolanos que hemos encontrado en España un refugio seguro frente a la persecución y la violencia política".

Por su parte, Arias agregó: "España es tierra de acogida para quienes han debido huir por razones políticas. No puede tolerarse que los tentáculos del aparato represivo de Caracas se extiendan hasta suelo europeo".

La denuncia refleja la creciente preocupación de las comunidades de exiliados venezolanos en América Latina y Europa por las alusiones públicas de Cabello en su programa televisivo sobre posibles atentados o acciones contra disidentes en el exterior. Los firmantes sostienen que esos pronunciamientos han "encendido las alarmas" entre dirigentes y familias que encontraron asilo en terceros países.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/convzlacomando/status/1983829176235737103?s=46&partner=&hide_thread=false #AHORA El coordinador del Consejo Político Internacional de María Corina Machado y Edmundo González, @alcaldeledezma, y el abogado @tariascastillo presentan denuncia ante el Ministerio de Interior de España ante las amenazas de Diosdado Cabello contra dirigentes opositores… pic.twitter.com/uBh0IeUbqJ — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) October 30, 2025

FUENTE: Con informacón del Comando con Venezuela