sábado 25  de  octubre 2025
VENEZUELA

Antonio Ledezma presenta en Móstoles su libro "Operación Guacamaya y el retorno de los desterrados"

La obra es un homenaje a las víctimas de la represión en Venezuela, así como a los millones de exiliados que han debido abandonar el país por motivos políticos

El exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, presentó su lbro Operación Guacamaya y el retorno de los desterrados en Móstoles, España

El exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, presentó su lbro Operación Guacamaya y el retorno de los desterrados en Móstoles, España

Cortesía Prensa Antono Ledezma
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El exalcalde metropolitano de Caracas y líder opositor, Antonio Ledezma, presentó en la ciudad madrileña de Móstoles su más reciente obra, Operación Guacamaya y el retorno de los desterrados, ante un auditorio repleto que acudió para escuchar su testimonio sobre la lucha democrática venezolana.

El evento, celebrado con el respaldo del ayuntamiento, contó con la presencia del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y del exministro del Interior español, Jaime Mayor Oreja, quienes acompañaron al dirigente venezolano en un acto que combinó literatura, memoria y compromiso político.

Lee además
Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela
movilizacion militar de eeuu y nobel de la paz potencian percepcion de cambio en venezuela
OPINIÓN

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela

La obra de Ledezma —que mezcla ficción y realidad— es un homenaje a las víctimas de la represión en Venezuela, así como a los millones de exiliados que han debido abandonar el país por motivos políticos. En sus páginas, el exalcalde reconstruye vivencias personales, pero también ofrece una mirada esperanzadora hacia el futuro.

"Venezuela cuenta con un inmenso potencial"

"Jugar con la fe es un pecado, como los responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela que se aparecieron en El Vaticano a lavar con agua bendita sus manos manchadas de sangre", expresó Ledezma durante su intervención, en alusión directa a figuras del régimen de Nicolás Maduro que han intentado mostrarse ante la comunidad internacional como promotores del diálogo y la reconciliación.

En su discurso, Ledezma —quien permaneció bajo arresto domiciliario en Caracas antes de huir a España en 2017— reafirmó su convicción de que el país "volverá a ser una tierra de gracia".

"Venezuela cuenta con un inmenso potencial lleno de futuro. Tenemos un fantástico talento humano, inimaginables reservas de hidrocarburos y planes para hacer realidad la Tierra de Gracia que somos", afirmó con optimismo.

Un tributo a los presos políticos

El libro, explicó el líder opositor, constituye un tributo a los presos políticos, a las víctimas de torturas y desapariciones, y a quienes, dentro o fuera del país, han mantenido viva la resistencia frente al autoritarismo. Además, propone reformas económicas, ambientales y sociales para la reconstrucción nacional.

Durante la presentación, tanto Bautista como Mayor Oreja destacaron el compromiso de Ledezma con la libertad de Venezuela y su esfuerzo por mantener encendida la llama de la esperanza en medio del exilio.

La parada en Móstoles forma parte de la gira internacional de Ledezma, que lo ha llevado a varias ciudades europeas para presentar su obra y promover un mensaje de unidad entre los venezolanos en la diáspora.

Con Operación Guacamaya y el retorno de los desterrados, el dirigente opositor reafirma su papel como una de las voces más persistentes en la denuncia del colapso institucional y moral del régimen chavista, y en la defensa de un futuro democrático para su país.

FUENTE: Con informacón de nota de prensa Antonio Ledezma

Temas
Te puede interesar

Ministro de Defensa: "La CIA está presente no solamente en Venezuela, sino en todas partes"

Cerca de 10 millones de inmigrantes hispanos viven en situación irregular en EEUU, según estudio

Caso judicial en Brasil escala a escándalo político trasnacional

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El opositor Ramón Saúl Sánchez junto a cubanos en Miami en apoyo al #15NCuba. 
INMIGRACIÓN

Esperanza para casi un millón de beneficiados con I-220A tras fallo en corte federal en Miami

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida.
AUDITORÍA

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

Melissa, la decimotercera tormenta tropical de la temporada, estaba en posición casi estacionaria el viernes por la mañana, pero debería desplazarse lentamente hacia el noreste y el norte más tarde en el día y durante la próxima noche.
TEMPORADA

Tormenta tropical Melissa podría convertirse en "un huracán mayor" para el domingo

Nicolás Maduro indicó: Nuestro pueblo es el pueblo de San José Gregorio Hernández, de la madre Carmen Rendiles, de Simón Bolívar. Es un pueblo de santos, santas, sabios, sabias, libertadores y libertadoras
VENEZUELA

Maduro sigue politizando la canonización; periodista desmiente "supuestos" regalos del papa León XIV

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en el reciente encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
RUPTURA DE RELACIONES

Gobierno de EEUU rompe negociaciones comerciales con Canadá

Te puede interesar

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, republicanos de Florida.
LISTA OFAC

Congresistas de Miami celebran sanciones de EEUU contra Gustavo Petro

Por DANIEL CASTROPÉ
El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, hace un gesto durante la sesión de votación para condenar o absolver al expresidente Jair Bolsonaro 
INVESTIGACIÓN

Caso judicial en Brasil escala a escándalo político trasnacional

El opositor Ramón Saúl Sánchez junto a cubanos en Miami en apoyo al #15NCuba. 
INMIGRACIÓN

Esperanza para casi un millón de beneficiados con I-220A tras fallo en corte federal en Miami

Foto distribuida por la Presidencia de Colombia que muestra a  Gustavo Petro, dirigiéndose a una manifestación pro-palestina con un megáfono en la mano frente a la sede de la ONU en Nueva York, llamando a militares de Estados Unidos a desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump. 26 de septiembre de 2025.
En la lista negra

EEUU sanciona a Petro por narcotráfico, a dos de sus familiares y al ministro del Interior de Colombia

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.
SEGURIDAD

Gobierno de Trump insta a demócratas a dejar de apoyar a inmigrantes irregulares tras ataque a agentes del ICE