Anuncian liberación de presos políticos en Venezuela tras avances en la mesa de diálogo

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, asiste a la tercera ronda de diálogo político con el gobierno interino de Venezuela en el hotel Meliá de Caracas el 14 de octubre de 2026.

CARACAS -- Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en la mesa de negociación con el oficialismo, aseguró el sábado pasado desde Madrid, España, que solicitó a la administración chavista de Delcy Rodríguez la pronta liberación de militares encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

“Se perfeccionó el sistema que trabajó la mesa. Muestra en los términos específicos cuántas mujeres están presas, cuántas personas no gozan de una salud plena, cuántos son los militares, quiénes son los presos políticos que han cumplido la pena y que no se les ha dado la garantía de su libertad. A todos se les ha violado el debido proceso, pero queremos consolidar que salgan todos los presos políticos. Es una demanda que está haciendo, no solamente la población, también nosotros en la mesa hemos sido incisivos, persistentes a que se haga un anuncio”, explicó Figuera durante una entrevista con el periodista David Placer publicada en YouTube.

Figuera informó que sostuvieron hace pocos días una reunión con Jorge rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y su par en la mesa de negociación, y manifestó que se está a las puertas de un anuncio sobre la liberación de otros presos políticos.

“Este es un compromiso moral que en lo personal tengo, recuerden que yo perdí en custodia al padrino de mi hija, a Fernando Albán y es como una bandera en la memoria de mi querido amigo Fernando Albán y en la memoria de todos los presos políticos que no han podido salir en libertad y han muerto en custodia, que esto es una demanda histórica, porque haya no solamente el debido proceso, sino que haya la garantía de que los presos políticos puedan salir todos dentro del menor tiempo posible”, insistió Figuera.

Fernando Albán fue un concejal que estuvo detenido en la sede de la policía política (SEBIN) durante tres días y falleció mientras estaba bajo la custodia de su caso. Sin embargo, su muerte se elevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por considerarse que fue una ejecución extrajudicial.

Exilio

La dirigente opositora afirmó durante la entrevista que algunos presos políticos militares han solicitado salir hacia Alemania y España, como alternativas que permitan su excarcelación y salida de Venezuela.

“Le pude plantear al gobierno encargado, inclusive a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, precisamente la demanda que nos han hecho varios familiares de militares a su decisión de que ellos sean liberados, inclusive, están solicitando salir fuera del país. Hay casos de militares también que han pedido estar en Alemania, que han pedido estar en España”.

La opositora se refiere a un grupo de 52 presos políticos, incluidos militares que ven en el exilio un paso para acelerar la transición. La iniciativa fue puesta en la mesa por la abogada y defensora de los derechos humanos Theresly Malavé de la ONG, Justicia y Proceso.

Además, como una medida humanitaria para los que presentan problemas de salud como el capitán Juan Carlos Caguaripano, encarcelado desde 2018 y condenado a 30 años de prisión.

Gestión ante gobiernos

Figuera agregó: “He hablado inclusive con algunos gobiernos, para que se generen todas las relaciones de carácter diplomático para facilitar que estos presos políticos que decidan ir a otro país puedan hacerlo”.

La exparlamentaria ya conversó con el embajador de Alemania en Venezuela, Volker Pellet, el caso de uno de estos detenidos que quiere exiliarse en ese país europeo para reunirse con su hija.

FUENTE: Con información de La Patilla/ David Placer