jueves 5  de  noviembre 2026
Derechos humanos

Activistas venezolanos piden ayuda a EEUU para liberar a los presos políticos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "no está liberando a los presos políticos como ella le dice a los Estados Unidos", denunciaron activistas

Activistas de la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos sostienen velas este jueves, durante una concentración a las afueras de la Embajada de Estados Unidos, a quienes solicitaron ayuda para liberar a los presos políticos, en Caracas (Venezuela).

Activistas de la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos sostienen velas este jueves, durante una concentración a las afueras de la Embajada de Estados Unidos, a quienes solicitaron ayuda para liberar a los presos políticos, en Caracas (Venezuela).

EFE
Por Valeria Montero

CARACAS.- Un grupo de activistas de la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos pidió este jueves ayuda a Estados Unidos para liberar a los presos políticos en Venezuela, durante una concentración a las afueras de la Embajada del país norteamericano en Caracas.

El grupo de familiares dijo que lleva unos 150 días a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para pedir al Gobierno de Donald Trump su ayuda para la liberación de los presos políticos en Venezuela.

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"Nuestra exigencia aquí es que Estados Unidos, que está tutelando a Venezuela, que nos ayuden, que nos escuchen. (...) No vamos a descansar hasta que liberen hasta el último de los presos políticos", señaló Mayra Morales, hermana del preso político Ricardo Fonseca.

Denunció que que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "no está liberando a los presos políticos como ella le dice a los Estados Unidos". En el país hay 322 detenidos por estos motivos, de acuerdo con cifras de la ONG Foro Penal.

Por su parte, María Altagracia Spiezia Vásquez, hermana del preso político José Alberto Vásquez, exigió justicia para todos los detenidos que fallecieron bajo custodia del Estado, así como para los familiares que murieron a la espera de que sus parientes salieran de prisión.

Llamado de Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió el lunes con el canciller de Venezuela, Oliver Blanco, a quien instó "a continuar con la liberación de los presos políticos que aún permanecen en Venezuela", según un comunicado.

En agosto, Delcy Rodríguez dijo que 1.046 venezolanos habían sido liberados desde enero de 2026, cuando comenzó un proceso de excarcelaciones de presos políticos luego de que EEUU capturó al exfdictador Nicolás Maduro en un ataque militar en Caracas.

El Parlamento, de mayoría chavista, aprobó en febrero una Ley de Amnistía que benefició a más de 8.000 personas, aunque la mayoría de ellas ya se encontraban en libertad restringida.

El Gobierno interino niega que en el país haya presos políticos y asegura que estas personas fueron detenidas porque cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias organizaciones y partidos opositores

FUENTE: Con información de EFE

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