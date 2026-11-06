María Corina Machado visita campamento de familiares de presos políticos

CARACAS.- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, visitó este viernes a familiares de presos políticos que acampan desde hace más de 300 días frente a la cárcel de El Rodeo I, en la que están detenidos más de 60 personas por delitos de conciencia.

Machado fue recibida en las cercanías de la cárcel Rodeo I, ubicada en el estado Miranda en el centro del país suramericano, por unos 100 familiares de prisioneros políticos, en medio de consignas. “Liberen a todos los presos políticos”, decía una pancarta.

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Rodeada por los familiares de los detenidos y bajo un fuerte sol, la dirigente leyó una lista con los nombres de más de 400 presos políticos y los años que purgan de sentencia cada uno de ellos.

Suman 1,456 años “que les arrebataron solo a estos venezolanos”, afirmó.

No están solos

Machado, mediante un megáfono, les dirigió unas breves palabras: “No están solos. Libertad para todos los presos políticos, justicia para las víctimas, reparación para sus familiares, memoria para que nunca se olvide y garantías para que nunca más esto suceda”, dijo al terminar de leer la lista.

La líder opositora visita este campamento luego de su retorno a Venezuela el 25 de octubre al cabo de casi diez meses en el exilio.

El campamento se instaló unos días después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense el 3 enero, quien ahora espera juicio en cárcel de Nueva York por narcoterrorismo y torturas, entre otros delitos imputados.

“No descansaremos hasta que el último preso político, civil y militar obtenga libertad plena”, aseguró Machado.

“Son miles de perseguidos, miles de torturados”, además de que “23 presos políticos han fallecido en cautiverio del régimen” desde 2015, indicó.

Alrededor de mil prisioneros políticos fueron excarcelados este año en Venezuela en medio de una amnistía impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, pero la ONG Foro Penal denuncia que más de 300 siguen tras las rejas, de las cuales 68 en el Rodeo I.

El lunes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hizo un llamado a Delcy Rodríguez a que “continúe la liberación de los presos políticos que aún permanecen” detenidos.

FUENTE: Con información de AFP/La Guarimba Digital/ Tal Cual