miércoles 12  de  noviembre 2025
ALERTA

Apagón general deja a oscuras a República Dominicana

De acuerdo con autoridades “todo se debió a una falla en una subestación en el Este del país en San Pedro de Macorís y pasadas las 8 de la noche, estaba regresando según la energía a diversos sectores”

El “blackout” de la jornada de hoy afectó a todo el país, luego que la noche del lunes otro apagón parcial dejó sin servicio de energía todo el sistema de estaciones del Metro en Santo Domingo Norte.&nbsp;&nbsp;

El “blackout” de la jornada de hoy afectó a todo el país, luego que la noche del lunes otro apagón parcial dejó sin servicio de energía todo el sistema de estaciones del Metro en Santo Domingo Norte.  

PIXABAY
Por ROSE MARY SANTANA

MIAMI. – El gobierno dominicano investiga las causas que generaron un apagón eléctrico en el país, que provocó un caos total en el tránsito vehicular debido a la falta de electricidad en la semaforización de principales calles y avenidas del país, mientras que también los comercios fueron afectados, debiendo residenciales y entidades bancarias utilizar las denominadas plantas de emergencia, así como hospitales y clínicas.

El apagón se suscitó a nivel nacional y en Santiago de los Caballeros y otras provincias que reportaron las fallas en el sistema.

Lee además
El paracorto dominicano Wander Franco llega a una corte en Puerto Plata, el 5 de enero de 2024.
DEPORTES

Fiscalía dominicana pide cinco años de prisión para beisbolista Wander Franco
Apagón general deja sin luz a República Dominicana. video
Crisis energética

Apagón masivo deja sin electricidad a República Dominicana

De acuerdo con los informes sobre la situación, el apagón se produjo pasada la 1 de la tarde de este martes y fue solo hasta las 8 de la noche que la energía comenzó a restablecerse por sectores en el país.

Las autoridades atribuyeron la causa del apagón general a la caída de una planta de transmisión de 169 mil mega watts en San Pedro de Macorís y Quisqueya, lo que desató un efecto dominó en otros sistemas que aportan energía al sistema nacional, como es el caso de Punta Catalina.

Como parte de la problemática en la anomalía, quedaron varados cientos de pasajeros que utilizan el Metro de Santo Domingo y la Línea Uno del Teleférico debiendo haber sido desalojados por las vías correspondientes con equipos de emergencia, según se afirmó.

El Ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, Joel Santos, confirmó oficialmente la falla energética.

“Durante las últimas horas se ha producido una interrupción en el servicio eléctrico nacional, debido a una falla técnica en el sistema de transmisión”, de acuerdo informó el funcionario gubernamental.

Mediante varios post en su cuenta de X, precisó que, “Desde el Ministerio de Energía y Minas, las Empresa de Transmisión Eléctrica, ETED, trabajan de manera coordinada para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Los equipos técnicos se encuentran desplegados en diferentes puntos del país y el sistema está siendo estabilizado progresivamente”, señaló.

La situación se tornó “critica” no solo para pasajeros varados en diferentes rutas capitalinas sino además entre usuarios de los denominados taxis y plataformas de transportes, quienes de acuerdo reportes en RoseMaryNews, “estuvieron horas varados sin encontrar transportes para dirigirse a sus hogares y centros de trabajos”, ya que el caos en vías fue profuso.

También el tema de uso de elevadores se vio afectado en el momento y en lugares donde las plantas de emergencia son las que tomaron el control energético tras el fallo.

El servicio retornó en un 15% de acuerdo las autoridades en la noche del martes, mientras las autoridades investigan las causas reales del blackout que es noticia a nivel mundial y ocurrido en la República Dominicana.

Temas
Te puede interesar

EEUU aplaude el aplazamiento de la Cumbre de las Américas y confía en un foro "productivo" en 2026

República Dominicana pospone Cumbre de las Américas tras "cuidadoso análisis" por situación en la región

Uribe legitima el uso de la fuerza contra Maduro ante amenaza del narcoterrorismo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
CONFRONTACIÓN

Petro ordena a fuerza pública suspender comunicaciones con agencias de seguridad de EEUU

Conferencia de prensa en la sede de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el martes 11 de noviembre de 2025. 
MIAMI

Ucrania propone gesto humanitario para liberar 19 presos políticos en Cuba

Miembros del Grupo IDEA debaten en el X Diálogo presidencial
EN VIVO

IDEA inicia su X Diálogo Presidencial en Miami con la mira puesta en el "final de las dictaduras"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, participa en la inauguración de las obras del muelle en Puerto Bolívar.  
DIPLOMACIA

Daniel Noboa confirma asistencia a ceremonia del Nobel para acompañar a María Corina Machado

Apagón general deja sin luz a República Dominicana. video
Crisis energética

Apagón masivo deja sin electricidad a República Dominicana

Te puede interesar

Miembros del Grupo IDEA debaten en el X Diálogo presidencial
EN VIVO

IDEA inicia su X Diálogo Presidencial en Miami con la mira puesta en el "final de las dictaduras"

Por Daniel Castropé y Carlos Armando Cabrera
José Daniel Ferrer alza su voz y denuncia, una vez más, a la dictadura de Cuba y las otras de la región
CUMBRE

Lideres de la región y expreso político cubano José Daniel Ferrer alzan la voz contra las tiranías en el X Diálogo de IDEA

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla a medios de prensa en el Capitolio.
CONGRESO/CIERRE

Cámara de Representantes vota hoy sobre el fin del cierre gubernamental

Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
AVISO A VIAJEROS

MIA insta a pasajeros a contactar a sus aerolíneas y actualizarse antes de ir al aeropuerto

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
DECLARACIONES

Israel pone plazo al régimen de Irán, afirma que su caída será antes de 2029