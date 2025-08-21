jueves 21  de  agosto 2025
COMICIOS

Arce convoca a vencedores de la primera vuelta electoral para informarles de la situación de Bolivia

"Queremos mostrarles la situación económica por la que estamos atravesando", anunció el presidente de Bolivia, Luis Arce

Luis Arce, presidente de Bolivia, comparece ante los medios.

Luis Arce, presidente de Bolivia, comparece ante los medios.

AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACIÓN/EUROPA PRESS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ — El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció que convocará reuniones con los dos candidatos que se impusieron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga, para que reciban de primera mano información sobre la situación económica del país y coordinar la transición.

"Queremos mostrarles la situación económica por la que estamos atravesando", anunció Arce, en una comparecencia ante los medios en la que ha aludido de manera expresa a la crisis del combustible, con un escenario de escasez y altos precios que ya ha motivado manifestaciones ciudadanas y disturbios en estos últimos meses.

Lee además
Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. 
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta
Caricatura de Fernando Pinilla sobre la caída de la izquierda en Bolivia tras las elecciones. 
ANÁLISIS

El péndulo se mueve: Bolivia y el fin del ciclo hegemónico de la izquierda en América Latina

El objetivo es, según Arce, que "cualquiera que sea la opción ganadora vaya viendo este problema", si bien aseguró que no ha escuchado de momento ninguna "propuesta de solución concreta" por parte de ninguna de las dos candidaturas que se enfrentarán en la segunda vuelta del 19 de octubre.

"Vamos a presentarles la información para que vean también, de manera democrática y abierta por parte del Gobierno nacional, todo lo que estamos atravesando para que ellos estén totalmente involucrados en lo que tienen que enfrentar", añadió, según la agencia de noticias oficial ABI.

Un cambio de timón

Paz se impuso contra pronóstico en la primera ronda electoral, celebrada el pasado domingo, tras obtener más de un 32,1 por ciento de los votos, pero deberá enfrentarse en la segunda vuelta con Quiroga, que obtuvo algo más del 26,6 por ciento. Ambos simbolizan un cambio de ciclo político en una Bolivia dominada durante la mayor parte de las últimas dos décadas por la izquierda.

Arce, que no se presentó a la reelección, admitió que, como militante de izquierdas, no se siente representado por ninguna de las dos opciones representadas en las urnas. "Nos vamos a abstener de votar", anunció, señalando también que desde el Gobierno no se va a apoyar a ningún candidato concreto porque la decisión final recae en el pueblo boliviano.

¿Qué hará Arce?

Sobre su futuro una vez traspase el 8 de noviembre el bastón de mando, Arce sí ha querido dejar claro que no contempla salir de Bolivia, incidiendo en que no ha cometido delito alguno. "Aquí está mi familia, aquí están mis amigos, aquí está mi fuente de ingresos, que es la universidad", explicó.

El mandatario saliente tiene previsto volver a la docencia universitaria y ha confirmado ya que, aunque en octubre viajará a Brasil, será una visita programada para someterse a la revisión médica anual tras ser diagnosticado en el año 2017 con cáncer de riñón.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Clan del Golfo derriba helicóptero con un dron; ataques dejan más de una decena de muertos

Canadá alcanza la cifra más alta de sarampión en la región: más de 4,500 casos este año

Ecuador extradita a EEUU a dos narcos herederos de "Pablo Escobar"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Daniella Levina-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
MIAMI-DADE

Daniella Levine Cava halla $66 millones para el presupuesto tras críticas por recortes en cultura y servicios comunitarios

El destructor de misiles guiados de la clase AI Arleigh-burke USS Kidd (DDG 100). 
VENEZUELA

EEUU envía tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela, Maduro moviliza las milicias

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
DICTADURA

Diosdado Cabello amenaza con represalias contra quienes en Venezuela pidan "invasiones y sanciones"

Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
INMIGRACIÓN

USCIS refuerza sanciones contra el fraude migratorio y reclamos falsos de ciudadanía

Los perros de la raza pitbull son considerados muy peligrosos y en diferentes estados de EEUU está prohibido tenerlos en casa. (ARCHIVO)
SUCESOS

Niño de siete años sufre graves heridas tras ser atacado por dos pitbulls en Florida

Te puede interesar

Tina Peters, exsupervisora del Departamento de Elecciones en Colorado.
CASA BLANCA

Trump reclama liberación de exsupervisora de elecciones en Colorado

Por Leonardo Morales
Empleados de la FPL atienden una avería en los conductos de electricidad en Florida.
REDUCE LA SUBIDA

FPL acuerda alza menor de tarifas eléctricas, pero enfrenta oposición de grupos de consumidores

Raquel Regalado, comisionada de Miami-Dade
MEDIDA CONTROVERSIAL

Medios de comunicación serían impactados por recortes, Miami-Dade evalúa eliminar pauta publicitaria

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
FALLO JUDICIAL

Corte de Apelaciones anula multa de $464 millones a Trump

Logo del fabricante estadounidense de aviones Boeing.
ACUERDO

Boeing negocia venta récord de hasta 500 aviones a China