ARENA critica al régimen de Maduro por impedir veeduría electoral de IDEA

Este viernes, el régimen de Maduro bloqueó el acceso a la misión de observadores de IDEA, integrada por los expresidentes Mireya Moscoso de Panamá, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, Vicente Fox de México y la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez de Colombia. Los exmandatarios se encontraban en un vuelo de Copa Airlines desde Panamá hacia Caracas cuando fueron obligados a descender del avión.

“Nos bajaron en medio de los aplausos de la gente del avión que incluso quería que no nos bajáramos, pero el régimen de Maduro determinó que, si no lo hacíamos, no permitirían el despegue de ese vuelo, otro que estaba saliendo de Panamá hacia Valencia y otro que venía de Caracas hacia Panamá”, declaró Quiroga en un video difundido.

ARENA reiteró su solidaridad con el pueblo venezolano y exigió al régimen de Maduro que respete las libertades, permita la entrada de observadores internacionales y garantice un proceso electoral transparente y equitativo.

El diputado Ricardo Godoy, vicepresidente del Comité Nacional de ARENA, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que “las tiranías ya no tienen cabida en el continente”, y advirtió que “para todos aquellos que aún piensan que con represión, persecución y mentiras pueden seguir secuestrando naciones, es momento que se den cuenta que la libertad es el bien más preciado del ser humano”.

Agregó que “ahora el pueblo venezolano está a las puertas de demostrar que solo saliendo a votar masivamente y defendiendo su voto es como se logrará la libertad. Estamos observando con detenimiento el proceso electoral y estaremos alzando la voz cuantas veces sea necesario. Venezuela este domingo será libre”.

El grupo IDEA, compuesto por más de treinta ex jefes de Estado y de Gobierno de España y América Latina, es un organismo comprometido con la defensa de la democracia y la promoción de elecciones libres y justas, conforme a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana.

Los exmandatarios han denunciado la creciente represión y la falta de garantías para una elección presidencial libre y justa en Venezuela, evidenciando la continua vulneración de derechos fundamentales bajo el actual régimen.