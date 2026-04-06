lunes 6  de  abril 2026
Narcoterrorismo

Diosdado Cabello dice tener la esperanza que Maduro y su esposa regresarán "más temprano que tarde"

Pero mientras Cabello intenta vender ilusiones a sus bases, el juez federal de Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, ratificó el 26 de marzo la acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por cargos de narcoterrorismo

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.). &nbsp;

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).

 

Foto por JANE ROSENBERG / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que el depuesto dictador, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, regresarán "más temprano que tarde" al país, tras su captura el pasado enero por parte de las fuerzas especiales de Estados Unidos.

"Le enviamos un saludo y nuestras palabras de aliento a nuestro compañero Nicolás Maduro, presidente constitucional, y a Cilia Flores", dijo Cabello.

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El jerarca, también secretario general del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), hizo sus afirmaciones en una rueda de prensa retransmitida por la cadena estatal VTV.

Además, el cabecilla del chavismo envío "todo" su "respeto" y "cariño" a Maduro y a Flores, quienes cumplieron tres meses detenidos en una cárcel federal del distrito de Brooklyn. La justicia estadounidense los acusa de narcoterrorismo y el caso podría demorar hasta que las autoridades emitan un fallo.

Insistió en que el exdictador y su esposa estarán "de vuelta, junto a su pueblo, junto a su partido y junto a su patria", dijo Cabello en un intento de mantener la ilusión y la moral de la base del chavismo.

Cabello también convocó al chavismo a movilizarse este jueves 9 de abril, justo el mismo día en el que el movimiento sindical y los trabajadores llamaron a marchar hacia el Palacio de Miraflores para protestar por reivindicaciones salariales.

Sobre esto, el anteriormente considerado "número dos" del chavismo, expresó: "No entienden que este país quiere paz y tranquilidad, no lo van a entender, siguen con su agenda de violencia, van a intentar y a hacer cualquier cosa para generar violencia. Nosotros estamos curados y sabemos cómo responder en todo caso”, advirtió.

Ratificación acusación contra Maduro

Pero mientras Cabello intenta vender ilusiones a sus bases, el juez federal de Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, ratificó el 26 de marzo la acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por cargos de narcoterrorismo, al desestimar la solicitud de los defensores que pidieron la anulación del proceso por una presunta violación del derecho a la defensa de los acusados.

“No voy a desestimar el caso”, aseguró Hellerstein al notificar su decisión en la segunda audiencia en la que compareció la pareja que ostentó el poder en Venezuela hasta el 3 de enero.

Por otra parte, un informe de la oficina de Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA) expresó cómo Maduro durante su mandato, consolidó vínculos con Irán que iban más allá de lo meramente oficial.

Según reveló el portal Infobae, existen evidencias contra Maduro para probar que era un jefe narcoterrorista cuando ejercía las funciones al frente del régimen de Venezuela.

FUENTE: Con información de Europa Press

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