Argentina evalúa una salida para opositores asilados en su Embajada en Caracas

De igual manera, el portavoz de la presidencia de Argentina Manuel Adorni afirmó este martes que la retirada de su personal diplomático de su Embajada en Venezuela incluye a los seis opositores venezolanos.

"De acuerdo a la convención de Caracas ante la agresiva medida tomada por el régimen de Maduro, por supuesto que cuando se retiran los diplomáticos deben también retirarse los asilados", indicó Adorni.

Asimismo, explicó que este es un tema "extremadamente sensible". "Estamos desenvolviendo los hechos y cuál es la solución que encontramos a esta situación absolutamente desafortunada planteada por el Gobierno, el pseudo Gobierno del dictador Maduro", añadió.

Trascendió que el lunes en la tarde, el régimen chavista ordenó cortar la luz de la residencia de la Embajadora argentina en Caracas, según denunció uno de los opositores venezolanos asilados.

"URGENTE!!! Funcionarios de Corpoelec acaban de cortar el suministro eléctrico en la residencia de la embajada de Argentina en Caracas, donde nos encontramos los 6 asilados del equipo de campaña de María Corina Machado y Edmundo González”, denunció Pedro Urruchurtu en la red social X.

"Hostigamiento"

En respuesta, Argentina denuncio el "hostigamiento" a su sede diplomática y advirtió sobre "cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos bajo protección" que permanecen en la embajada, afirmó la Cancillería en un comunicado este martes.

Y agregó que "Argentina hace un llamado a la comunidad internacional sobre la importancia de bregar por el cumplimiento de la normativa internacional que rige las relaciones diplomáticas entre los Estados".

De acuerdo a las fuentes del gobierno, se manejan dos opciones: una, muy poco probable, que Maduro otorgue el salvoconducto para que los opositores puedan salir de Venezuela rumbo a Buenos Aires. La otra, es que sean trasladados a otra sede diplomática que no tenga roces con el régimen chavista, reseñó La Nación.

La Convención sobre Asilo Diplomático adoptada en Caracas en 1954 dice en uno de sus artículos que "si por causa de ruptura de relaciones el representante diplomático que ha otorgado el asilo debe abandonar el Estado territorial, saldrá aquel con los asilados".

Asimismo, resalta que si esto no es posible "por motivos ajenos a la voluntad de los asilados o del agente diplomático, deberá éste entregarlos a la representación de un tercer Estado Parte en esta Convención, con las garantías establecidas en ella".

Milei denuncia fraude

El régimen de Maduro exigió la salida de Venezuela del personal diplomático de Argentina y también de Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, al tiempo que ordenó el retiro de sus representantes de esos países.

El presidente Milei denunció "un fraude" en el proceso electoral venezolano y rechazó la proclamación de la reelección de Maduro para un tercer mandato presidencial.

Mientras su canciller Diana Mondino mostró desconcierto respecto a la situación de la embajada argentina en Caracas e incertidumbre respecto a los refugiados que permanecen en la legación desde marzo.

Los opositores son Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos, Facundo Martínez Mottola, Omar González y Magalí Meda, esta última quien fuera la jefa de campaña de la líder opositora María Corina Machado.

Incertidumbre

"Ahora tenemos esta situación tan compleja en donde expulsan (…) a los diplomáticos y no dan autorización o no contestan o no sabemos qué hacer con las personas que están refugiadas" en la embajada, declaró Mondino el lunes al canal LN+.

"Estas personas tienen derecho a estar en nuestra embajada y en el caso de que nuestros diplomáticos tuvieran que dejar la embajada, tiene la obligación el gobierno de Venezuela de dejarles salir (a los refugiados) con nuestros diplomáticos. Esto realmente es inaudito", agregó.

La canciller refirió contactos con el régimen de Maduro para proceder.

"Hemos intentado hablar con la cancillería para ver cómo mínimo qué significa este comunicado que ha dicho que varios países tenemos que retirarnos (de Venezuela). ¿Qué es? ¿Nos vamos todos? ¿Cuándo, de qué manera?”, expresó.

Mondino consideró "un disparate" la posibilidad de un ruptura de relaciones entre ambos países. "Argentina no ha roto vínculos con Venezuela. Si ellos lo han hecho, no nos lo han transmitido todavía", aseguró.

El lunes en la noche, Urruchurtu denunció en redes sociales que miembros de las fuerzas de seguridad de Venezuela pretendían "tomar la residencia" de la Embajada argentina en Caracas.

"En este momento oficiales del DAET pretenden tomar la residencia de la Embajada Argentina en Caracas donde estamos los seis asilados de la campaña de María Corina Machado y Edmundo González!”, indicó Urruchurtu en X. Además, compartió imágenes en Instagram.

