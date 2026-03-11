miércoles 11  de  marzo 2026
FÚTBOL

Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino declara en causa judicial por supuesta evasión

Dirigentes de la AFA son investigados para determinar si la asociación retuvo de forma indebida y omitió depositar dinero por impuestos y aportes jubilatorios

Miembros de la Policía Federal en las afueras de la sede de la Asociación de Fútbol Argentina en Ezeiza, Buenos Aires, el 30 de diciembre de 2025.

Miembros de la Policía Federal en las afueras de la sede de la Asociación de Fútbol Argentina en Ezeiza, Buenos Aires, el 30 de diciembre de 2025.

MAGALI CERVANTES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, se presentó este miércoles ante la justicia para declarar en una causa por supuesta evasión fiscal por la que el jueves debe comparecer el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia.

Tapia, Toviggino y otros dos dirigentes de la AFA son investigados para determinar si la asociación retuvo de forma indebida y omitió depositar dinero por impuestos y aportes jubilatorios entre 2024 y 2025 por un monto cercano a los 19.000 millones de pesos (unos 13 millones de dólares).

Lee además
El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona después de la derrota de su equipo ante el FC Cincinnati, el 16 de julio de 2025.
FÚTBOL

Xavi acusa a Laporta de bloquear el regreso de Messi al Barcelona
El defensor español del Real Madrid, Álvaro Carreras, celebra luego de anotar un gol en un partido ante el Valencia, el 8 de febrero de 2026.
FÚTBOL

Real Madrid suma una nueva baja antes de recibir al Manchester City

"Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos", escribió Toviggino en X antes de acudir al tribunal, citando un texto atribuido al fallecido Papa Francisco.

Embed

La AFA atribuye la causa judicial a una supuesta persecución del gobierno ultraliberal de Javier Milei, con cuya administración mantiene un enfrentamiento hace meses.

Milei impulsa la conversión de los clubes de fútbol de entidades sin ánimo de lucro a sociedades anónimas deportivas, un modelo que la mayoría de los equipos rechazan.

Suspensión de jornada local

En solidaridad con Tapia y los denunciados, los clubes suspendieron la novena fecha del torneo de fútbol de primera división que debía jugarse entre el 5 y el 8 de marzo y también la actividad del resto de las categorías.

Tras el llamado a declarar, la AFA adujo en un comunicado que "no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA", la entidad de recaudación fiscal impulsora de la denuncia.

En una audiencia fijada para el miércoles próximo, la Cámara de Apelaciones en lo penal económico debe pronunciarse acerca de un planteo de los acusados sobre la presunta inexistencia del delito.

Por este expediente pesa sobre Tapia y el resto de los dirigentes investigados una prohibición de salida del país, salvo autorización expresa de la justicia.

Además de esta causa, el poderoso organismo futbolístico presidido por Tapia desde 2017 es investigado por posible lavado de dinero, un caso por el que la organización fue allanada en diciembre pasado.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Barcelona obtiene licencia para que el Camp Nou amplíe su capacidad a casi 63.000 espectadores

Rodrygo es operado con éxito dice el Real Madrid

Barcelona rescata un empate en su visita al Newcastle con un penal de Yamal

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
SEGURIDAD

Arrestan a conductor que estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca

Fotografía cedida por el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) que muestra el interior de una de las salas de descanso Wait n Rest (Esperar y Descansar) este martes, en Miami (EEUU). video
MEJORAS

Aeropuerto Internacional de Miami estrena salas para dormir con duchas, las primeras en Norteamérica

Barco petrolero de China en el Puerto de Qingdao.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte de severas consecuencias si Irán mina el Estrecho de Ormuz

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
POLÍTICA

Marco Rubio figura en lista de testigos en caso judicial vinculado al régimen de Maduro

Imagen de tanque de reserva de petróleo en Gran Bretaña.
ESTRATEGIA

Agencia de Energía libera 400 millones de barriles de petróleo de las reservas

Te puede interesar

El nuevo presidente de Chile José Antonio Kast (d) saluda al saliente Gabriel Boric, en la ceremonia de investidura este 11 de marzo 2026
INVESTIDURA

José Antonio Kast asume como presidente de Chile con la promesa de un gobierno de emergencia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de tanque de reserva de petróleo en Gran Bretaña.
ESTRATEGIA

Agencia de Energía libera 400 millones de barriles de petróleo de las reservas

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
SEGURIDAD

Arrestan a conductor que estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca

El Interamerican Institute for Democracy invita a participar en el foro QUO VADIS CUBA 2026 video
DEBATE

El Interamerican Institute for Democracy invita a participar en el foro "QUO VADIS CUBA 2026"

 Brightline ofrece otra forma de llegar a los eventos en Florida durante el mes de marzo. 
FLORIDA EN TREN

Brightline lanza oferta especial para Ultra, Mundial de Béisbol y Orlando en Spring Break 2026