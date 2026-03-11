Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino declara en causa judicial por supuesta evasión

Miembros de la Policía Federal en las afueras de la sede de la Asociación de Fútbol Argentina en Ezeiza, Buenos Aires, el 30 de diciembre de 2025.

BUENOS AIRES.- El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino , se presentó este miércoles ante la justicia para declarar en una causa por supuesta evasión fiscal por la que el jueves debe comparecer el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia .

Tapia, Toviggino y otros dos dirigentes de la AFA son investigados para determinar si la asociación retuvo de forma indebida y omitió depositar dinero por impuestos y aportes jubilatorios entre 2024 y 2025 por un monto cercano a los 19.000 millones de pesos (unos 13 millones de dólares).

FÚTBOL Xavi acusa a Laporta de bloquear el regreso de Messi al Barcelona

"Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos", escribió Toviggino en X antes de acudir al tribunal, citando un texto atribuido al fallecido Papa Francisco.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por adidas Argentina (@adidasar)

La AFA atribuye la causa judicial a una supuesta persecución del gobierno ultraliberal de Javier Milei, con cuya administración mantiene un enfrentamiento hace meses.

Milei impulsa la conversión de los clubes de fútbol de entidades sin ánimo de lucro a sociedades anónimas deportivas, un modelo que la mayoría de los equipos rechazan.

Suspensión de jornada local

En solidaridad con Tapia y los denunciados, los clubes suspendieron la novena fecha del torneo de fútbol de primera división que debía jugarse entre el 5 y el 8 de marzo y también la actividad del resto de las categorías.

Tras el llamado a declarar, la AFA adujo en un comunicado que "no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA", la entidad de recaudación fiscal impulsora de la denuncia.

En una audiencia fijada para el miércoles próximo, la Cámara de Apelaciones en lo penal económico debe pronunciarse acerca de un planteo de los acusados sobre la presunta inexistencia del delito.

Por este expediente pesa sobre Tapia y el resto de los dirigentes investigados una prohibición de salida del país, salvo autorización expresa de la justicia.

Además de esta causa, el poderoso organismo futbolístico presidido por Tapia desde 2017 es investigado por posible lavado de dinero, un caso por el que la organización fue allanada en diciembre pasado.

FUENTE: AFP