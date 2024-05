Argentina mantiene conversaciones con Maduro para lograr salvoconducto a opositores

Estas declaraciones se producen luego que el miércoles en la noche el dirigente chavista, Diosdado Cabello, asegurara en su programa televisivo "Con el mazo dando" que el régimen de Maduro negó los salvoconductos a los opositores.

"No nos van a presionar. Hoy creo que salió la respuesta del gobierno de Venezuela: negado. No hay salvoconductos para los que no aman esta patria", dijo Cabello, quien es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Los seis opositores son cercanos colaboradores de la líder de la oposición María Corina Machado y tres de ellos trabajaban en la campaña de la opositora. Se trata de: Pedro Urruchurtu, coordinador Internacional de Vente Venezuela; Magalli Meda, quien fungia como jefa de Campaña de Machado; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de la campaña de Machado; Omar González, diputado a la Asamblea Nacional; Humberto Villalobos, coordinador Electoral del Comando de Campaña de Machado y Fernando Martínez Motolla, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

La embajada de Argentina en Caracas acogió a estos opositores venezolanos, luego que el régimen de Maduro detuviera arbitrariamente a varios miembros del partido de Machado, Vente Venezuela, así como a otras personas que trabajan en su campaña.

La Oficina del presidente argentino Javier Milei dijo, en un comunicado divulgado por las redes sociales, que recibió a esas personas con base en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y debido a la "inquietud" que el Ejecutivo de Milei tiene, por lo que describió como "el deterioro de la situación institucional y los actos de hostigamiento y persecución dirigidos contra figuras políticas de Venezuela".

Más tarde, en abril, el Gobierno de Argentina informó que concedió asilo a los seis opositores venezolanos, según dijo la canciller Diana Mondino. En ese momento, Mondino afirmó que se estaban gestionando los salvoconductos.

Estos hechos ocurren mientras Venezuela se prepara para las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio, y mientras la oposición sigue denunciando al régimen de Maduro de perseguir a sus dirigentes.

"El régimen de Maduro sigue violando sistemáticamente los Derechos Humanos en Venezuela al mantener ilegalmente la orden de aprehensión por más de 50 días a estos seis miembros de la oposición”, afirmó David Smolansky, director adjunto de la Oficina de Campaña de María Corina Machado en Washington, reseñó Infobae.

El medio argentino añadió que Buenos Aires estaría planeando presentar el caso ante organismos internacionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

