Suegra de gendarme argentino preso en Caracas enfrenta a diputados chavistas y exige su liberación inmediata

CARACAS.- La suegra del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo irrumpió en una reunión interna de diputados chavistas en Caracas para exigir la liberación inmediata de su yerno, desaparecido desde hace más de 14 meses en Venezuela.

El dramático episodio ocurrió ante legisladores de la Asamblea Nacional (AN) del régimen, donde la abogada Yalitza del Valle García obtuvo un permiso excepcional para exponer el caso.

Política Familiares exigen la liberación de los presos políticos en Venezuela "con o sin ley de amnistía"

Según explicó García ante los diputados, Gallo —integrante de la Gendarmería Nacional Argentina— fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en el paso fronterizo de San Antonio del Táchira, pese a ingresar al país con todos los documentos en regla y una carta de invitación visada por ella. “Esperé mucho este momento”, dijo al iniciar la intervención, en la que calificó la detención como una desaparición forzada. “Hoy tiene más de 400 días desaparecido”, subrayó.

La suegra del gendarme afirmó que desde el día del arresto no existe información oficial sobre su paradero, estado de salud ni situación legal. Dijo que las autoridades le han negado datos porque “no es familiar directa” y que tampoco le permitieron ejercer como abogada defensora: “Soy su suegra, no soy familia directa, no me dan información. Pero también soy abogada y quise ejercer la defensa privada. Se me prohibió”.

Silencios, intimidación y amenazas

Durante su relato, García detalló el largo periplo que inició en diciembre de 2024 para intentar ubicar a su yerno. En cuestión de días, dijo, recorrió oficinas de la Guardia Nacional, la Dirección de Contrainteligencia Militar y el Ministerio Público, sin obtener respuesta alguna.

Uno de los episodios más inquietantes ocurrió cuando un vecino le sugirió consultar a un individuo identificado como integrante de una organización guerrillera. Ese desconocido, relató, “sabía más que la Guardia Nacional” y le dijo que Gallo había sido trasladado a Caracas.

La abogada también denunció que ella y su hija, María Alexandra Gómez —pareja de Gallo—, fueron seguidas e intimidadas por funcionarios de contrainteligencia. Aseguró que llegaron a instalarse por semanas frente a su residencia y que incluso un sacerdote debió intervenir para evitar su detención: “Vivíamos con miedo”.

Acusaciones sin pruebas contra gendarme argentino

García relató que en cuatro oportunidades abordó al fiscal general chavista, Tarek William Saab, durante actividades públicas. La última vez, la tensión escaló cuando su hija lo enfrentó con su hijo pequeño en brazos. Entonces, el funcionario la acusó de perseguirlo. “¿Cómo no te voy a perseguir si mi marido está desaparecido?”, respondió la joven.

La familia también desmintió versiones difundidas por voceros del régimen, que vincularon a Gallo con supuestos planes violentos y conspiraciones. “Dijeron que venía a matar a Delcy, que era terrorista, que traía armas… Todo mentira”, afirmó García.

Según fuentes cercanas al caso citadas por Infobae, Gallo habría pasado por centros de detención de inteligencia antes de ser trasladado —sin confirmación oficial— a El Rodeo I, donde estaría recluido actualmente.

Un testimonio que rompe un cerco político y diplomático

El ingreso de García a una reunión del bloque oficialista en la AN no es habitual. Familiares de detenidos extranjeros suelen recurrir a organismos internacionales o canales diplomáticos, pero en este caso, la presión sostenida de la abogada permitió que su denuncia llegara directamente a los legisladores chavistas.

“Así como pido por Nahuel, pido por todos los presos políticos ”, expresó García, quien vive entre Caracas y Puerto La Cruz y asegura estar emocional y económicamente al límite. La exposición culminó con un pedido explícito a los parlamentarios para interceder ante los organismos de seguridad y el sistema judicial venezolano.

El caso de Gallo se inscribe en un patrón denunciado por organizaciones de derechos humanos, que señalan que Venezuela mantiene detenidos a ciudadanos extranjeros bajo acusaciones de espionaje, conspiración o terrorismo, en muchos casos sin procesos judiciales transparentes.

Argentina ha realizado gestiones consulares, sin avances significativos.

Mientras tanto, el hijo del gendarme —hoy de tres años— sigue esperando saber algo de su padre. “Ni una llamada, ni una carta, nada”, lamentó García. A más de 430 días de la detención, la familia insiste en que la única vía posible es seguir visibilizando el caso. “No me voy a rendir”, concluyó.

FUENTE: Con información de Infobae