Flávio Bolsonaro se reivindica como "líder de Brasil" y denuncia fraude electoral

El candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, reacciona tras conocer los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, el 25 de octubre de 2026.

MIAMI.– El excandidato presidencial, Flávio Bolsonaro, senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se reivindicó como "el líder de Brasil" y denunció que un supuesto fraude electoral impidió que se respetara la voluntad de los votantes. Desde Estados Unidos, adonde trasladó a su familia ante lo que denuncia como persecución judicial, acusó al Supremo Tribunal Federal (STF), aliado del régimen de Luiz Inácio Lula da Silva, de impulsar una ofensiva contra la oposición brasileña.

En un comunicado dirigido al pueblo brasileño y a la comunidad internacional, acusó al Supremo Tribunal Federal (STF) de impulsar una ofensiva política contra la oposición y prometió continuar su lucha desde el extranjero.

El legislador afirmó que decidió abandonar Brasil para proteger a su familia y evitar que su actividad política quedara sometida a las decisiones de las autoridades judiciales. Desde Estados Unidos, aseguró que continuará liderando a la oposición brasileña y defendiendo lo que considera una lucha por la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

En su declaración, Flávio Bolsonaro agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, y al Gobierno de Estados Unidos por acoger a su familia. También expresó su reconocimiento al presidente argentino, Javier Milei, por su posición en defensa de la justicia y la legalidad.

Acusa al Supremo de persecución política

Flávio Bolsonaro sostuvo que las instituciones judiciales brasileñas se utilizan para perseguir a los adversarios políticos del actual poder. En ese contexto, cuestionó las actuaciones del Supremo Tribunal Federal y del Tribunal Superior Electoral (TSE) durante el proceso electoral.

El senador alegó que una decisión judicial permitió extender el horario de votación después del cierre de algunas urnas, lo que, según su versión, habría generado condiciones desiguales entre los electores. También calificó de matemáticamente imposible que Luiz Inácio Lula da Silva sumara más de 10 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta, dijo en el comunicado.

Asimismo, acusó al oficialismo de utilizar recursos públicos y el poder político y económico para favorecer la reelección de Lula y de su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin.

El legislador sostuvo que estos hechos justifican sus cuestionamientos a los resultados electorales y afirmó que las autoridades no han ofrecido respuestas satisfactorias a sus denuncias. Sin embargo, el documento no incluye evidencias independientes que acrediten sus señalamientos.

Cuestiona las actuaciones judiciales

El senador también denunció medidas judiciales dirigidas contra sus documentos de viaje y afirmó que las actuaciones en su contra forman parte de una estrategia para silenciar a quienes cuestionan al sistema político brasileño.

Según su relato, un juez al que vinculó con un escándalo de corrupción habría participado en actuaciones destinadas a incautar sus pasaportes y promover su encarcelamiento. Flávio Bolsonaro sostuvo que no existe una orden de prisión en su contra y calificó las actuaciones judiciales como una persecución política.

El legislador relacionó esta situación con los procesos judiciales que enfrenta su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y afirmó que la presión sobre su familia forma parte de una ofensiva más amplia contra sectores de la oposición.

En el comunicado, describió el escenario brasileño como una situación de deterioro institucional, corrupción y restricciones a la libertad de expresión. Por ello, pidió a la comunidad internacional que no normalice lo que considera una persecución contra los adversarios del poder.

Justifica su salida y agradece a Trump

Flávio Bolsonaro aseguró que su intención no era abandonar Brasil, pero que decidió salir del país ante el rumbo que, a su juicio, estaba tomando la actuación de la Justicia.

"No huí de Brasil, salí por Brasil", afirmó, al defender su decisión de trasladarse a Estados Unidos como una forma de preservar su capacidad de ejercer el liderazgo político.

El senador afirma que no estaba dispuesto a exponer a su familia a lo que calificó como una persecución y agradeció nuevamente al Gobierno estadounidense por brindarles acogida y seguridad jurídica.

Para defender su posición, mencionó a figuras históricas que desarrollaron parte de su actividad política fuera de sus países, entre ellas Rui Barbosa, Charles de Gaulle y José Martí. También citó a dirigentes venezolanos como Edmundo González y María Corina Machado, a quienes presentó como ejemplos de políticos que enfrentaron las acciones de gobiernos que consideran autoritarios.

Promete liderar a la oposición desde EEUU

El líder política afirma que su salida de Brasil no representa el abandono de sus seguidores y prometió continuar la lucha política desde el extranjero.

"Este es apenas el comienzo de nuestra lucha por la democracia, por los derechos humanos y por la libertad en Brasil", expresó en su declaración.

También hizo un llamado a las instituciones brasileñas para que, según planteó, pongan fin a la persecución política, restablezcan el equilibrio entre los poderes del Estado y recuperen la confianza de los ciudadanos.

A los senadores, diputados y gobernadores que, según dijo, contribuyó a elegir, les aseguró que asumirá desde el exterior la conducción de la oposición y defenderá las posiciones que, a su juicio, otros dirigentes no pueden expresar libremente dentro del país.

En particular, mencionó al senador Rogério Marinho, a quien identificó como su candidato para presidir el Senado brasileño, y afirmó que está dispuesto a asumir los riesgos políticos que otros representantes no pueden afrontar.

Flávio Bolsonaro concluyó su comunicado con un llamado a mantener la oposición al actual poder en Brasil y aseguró que continuará defendiendo sus posiciones ante el pueblo brasileño y la comunidad internacional.

FUENTE: Red Social Flávio Bolsonaro