El juicio por la muerte de Maradona queda visto para sentencia: se conocerá el 22 de diciembre

Diego Maradona (izquierda) esquiva al inglés Trevor Steven durante el partido de la Copa Mundial en el Estadio Azteca, el 22 de junio de 1986. La camiseta que usó el astro argentino en ese partido, en el que el controvertido gol de la “mano de Dios” y luego el mejor gol de la historia de los mundiales está en venta

El proceso judicial por el fallecimiento de Diego Armando Maradona concluyó este jueves en Argentina, tras 51 audiencias. Una de las siete personas inicialmente imputadas fue absuelta, mientras las hijas del astro protagonizaron momentos de gran emoción.

El juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona quedó visto para sentencia este jueves en Argentina. El tribunal dará a conocer su decisión el próximo 22 de diciembre de 2026, después de una jornada marcada por los alegatos finales, las últimas palabras de los acusados y los testimonios de las hijas del legendario futbolista.

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El proceso, que comenzó el 14 de abril de 2026, celebró 51 audiencias y contó con 75 testimonios para esclarecer las circunstancias de la muerte del astro argentino, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Uno de los momentos más destacados de la última jornada fue la absolución del médico Pedro Di Spagna, quien había visitado en una sola ocasión el domicilio donde Maradona recibía atención médica. El presidente del tribunal, Alberto Gaig, explicó que ninguna de las partes acusadoras mantuvo los cargos contra el profesional.

Dalma Maradona pidió justicia entre lágrimas

Las palabras de Dalma Maradona marcaron uno de los momentos más emotivos de la audiencia. La hija mayor del exjugador intervino para recordar que, más allá de su condición de figura mundial del fútbol, su padre era también un integrante de una familia que merece justicia.

«Entiendo que mucha gente dice que hay que olvidarse que es Maradona. Si eso quieren no tenerlo en cuenta está bien, pero yo recalco que es un papá, un abuelo y se merece justicia como cualquier persona», expresó entre lágrimas.

Dalma también se refirió al dolor que ha supuesto atravesar el proceso judicial sin su padre. «Ellos tienen la posibilidad de estar con su familia y de estar acá, que es algo que mi papá ya no tiene», afirmó en referencia a quienes hablaron sobre la dificultad de afrontar la causa.

Jana Maradona, otra de las hijas del astro, agradeció a quienes las acompañaron durante el proceso y expresó su respeto hacia los acusados y los profesionales que participaron en el juicio.

«Te extraño y te amo con todo mi corazón. Todo lo que hago, lo hacemos juntos», manifestó también una de las hermanas en un mensaje dedicado a su padre.

Las defensas de los enfermeros expusieron sus argumentos

La jornada comenzó con los alegatos de las defensas de Mariano Perroni, coordinador de enfermeros, y Ricardo Almirón, enfermero que atendió a Maradona durante su internación domiciliaria.

La Fiscalía había solicitado para ambos las penas más bajas entre los acusados: cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación.

El abogado de Perroni, Miguel Ángel Pierri, sostuvo que su defendido cumplió con las responsabilidades que tenía asignadas y cuestionó las acusaciones en su contra.

«No hubo una sola omisión o incumplimiento de Perroni que contribuya al fallecimiento de Diego Maradona», concluyó el letrado, quien pidió que se valoraran las pruebas presentadas durante el debate.

Por su parte, la defensa de Almirón argumentó que el enfermero había realizado los controles correspondientes y solicitó su absolución. El acusado aseguró que su vida se había convertido en una pesadilla desde el inicio del proceso y afirmó que llevaba seis años sin poder trabajar.

Luque y Cosachov reiteraron su inocencia

En sus últimas palabras ante el tribunal, la psiquiatra Agustina Cosachov lamentó la muerte de Maradona y el sufrimiento de sus hijas y familiares. También defendió su actuación profesional y aseguró que hizo todo lo que estuvo a su alcance para ayudarlo.

El neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales acusados, volvió a declararse inocente.

«La defendí en todas las jornadas y la vuelvo a reiterar hoy», afirmó ante el tribunal.

La audiencia también dejó una escena inesperada cuando el presidente Gaig se emocionó al agradecer el trabajo de fiscales, querellas, defensas, funcionarios, empleados, personal de seguridad y periodistas que participaron en el proceso.

Su reacción generó indignación en Luque, según lo ocurrido durante la jornada.

¿Cuándo se conocerá la sentencia por la muerte de Maradona?

Con la conclusión de los alegatos y las últimas palabras de los acusados, el juicio quedó cerrado a la espera de la resolución judicial.

La sentencia contra los seis acusados restantes se conocerá el 22 de diciembre de 2026. Hasta entonces, el tribunal deberá evaluar las pruebas y los argumentos presentados durante las 51 audiencias para determinar las responsabilidades penales que correspondan.

El fallo será un momento decisivo para la familia de Maradona, que lleva casi seis años reclamando que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de uno de los futbolistas más importantes de la historia.