Trump ratifica permiso de entrada a Bolsonaro a EEUU y admite que comicios fueron "extraños"

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, junto al presidente de EEUU, Donald Trump, este martes en el despacho oval de la Casa Blanca en Washington, EEUU.

MIAMI.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que su Gobierno autorizó la entrada al país del senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien llegó a Miami junto a su familia tras salir de Brasil, y calificó de "muy extraños" los comicios del domingo, en los que el izquiedista, Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo la victoria.

"No voy a hacer comentarios al respecto, pero sé que le dimos permiso para entrar al país", aseguró Trump a los medios al ser preguntado sobre una carta difundida poco antes en redes sociales, en la que Bolsonaro se reivindicó como "líder de Brasil".

CON ESPOSA E HIJAS Bolsonaro llega a Miami tras salir de Brasil: qué hay detrás de su viaje a EEUU

"No voy a involucrarme, pero fueron unos comicios muy extraños, eso es seguro", afirmó el presidente estadounidense antes de abordar el Air Force One para viajar a Ohio, donde ofrecerá un mitin como parte de la campaña para las elecciones legislativas del próximo martes.

Trump cuestiona los comicios

Trump ya había cuestionado el lunes las elecciones celebradas en Brasil, en las que Lula da Silva se impuso en la contienda presidencial. El mandatario estadounidense calificó los comicios de "amañados y muy corruptos".

Las declaraciones de Trump se producen en medio de las controversias surgidas tras el proceso electoral brasileño y de las denuncias de presuntas irregularidades formuladas por Flávio Bolsonaro.

Entre los señalamientos figura la supuesta extensión de dos horas de la jornada electoral, durante la cual, según las denuncias, se habrían contabilizado millones de votos a favor de Lula.

También se han establecido comparaciones con las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, cuyo resultado generó controversias entre sectores políticos.

La derrota de Bolsonaro supondría un revés para la derecha brasileña, en un contexto regional marcado por cambios políticos y victorias de fuerzas conservadoras en distintos países de América Latina.

"Me pareció terrible", dijo Trump a los periodistas.

"Muchas cosas indican que fue otra elección manipulada… y corrupta", aseveró.

Bolsonaro llega a Miami

Trump consideró también este miércoles que Bolsonaro y su familia "han sido tratados de manera muy injusta" en Brasil, país del que salieron el martes.

El senador y sus familiares llegaron este miércoles a Miami, después de abandonar Brasil, donde la Policía Federal les canceló el martes los pasaportes ordinarios y diplomáticos, tras incumplir una orden judicial que les exigía entregarlos el lunes, en el marco de una investigación por presunta corrupción.

Bolsonaro viajó el martes a Argentina para dirigirse posteriormente a Estados Unidos, con una escala en Ecuador, a bordo de un avión privado en el que también viajaron su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas.

El Gobierno de Estados Unidos ha señalado que concederá visados a los cuatro, aunque no ha especificado qué tipo de permisos les otorgará para permanecer en el país.

FUENTE: Con información de AFP/EFE/DLA/REDES SOCIALES