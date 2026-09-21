Delcy Rodríguez se reúne con representantes del Banco Mundial, FMI y el BID en Nueva York

Esta fotografía, difundida por la Presidencia de Venezuela el 21 de septiembre de 2026, muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), y al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn (izquierda), reunidos antes de la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

CARACAS.- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo reuniones este lunes en Nueva York con autoridades del Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los encuentros forman parte de la agenda para fortalecer las relaciones retomadas este año con estos organismos financieros luego de la captura Nicolás Maduro, en enero, por fuerzas militares estadounidenses.

Rodríguez, que llegó la madrugada del lunes a Nueva York para asistir a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, tuvo primero un encuentro con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y el vicepresidente del organismo, Everett Eissenstat, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Según VTV, el objetivo de la reunión fue "revisar mecanismos de cooperación técnica y financiera" de Venezuela con el BID. La mandataria se reunió después con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y luego con el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga.

De acuerdo con el reporte televisivo, estas reuniones son un reflejo de la "progresiva normalización de la relaciones" entre Caracas y los organismos multilaterales. Las reuniones se realizaron en la sede de la misión permanente de Venezuela ante la ONU.

Los encuentros en Nueva York se dieron antes de la primera participación de un mandatario venezolano en la Asamblea de la ONU, desde 2018. "Recuperamos nuestro estatus y nos reincorporamos a la dinámica diplomática del planeta", señaló un video publicado por el Ministerio de Comunicación previo al viaje de Rodríguez.

Según la mandataria, viajó a Nueva York "con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones".

Un sector de la oposición convocó a una protesta el martes en Caracas por la presencia de Rodríguez en las Naciones Unidas.

Recursos del FMI

En julio, Venezuela accedió a 346 millones de dólares, de los casi 5.100 millones de dólares de sus reservas en el FMI. Según se informó, estos recursos están dirigidos a un plan de reconstrucción de las zonas afectadas por los dobles terremotos que vivió el país el 24 de junio.

El gobierno interino busca acceder a los fondos restantes, bloqueados desde que el FMI dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

Las relaciones de Venezuela con el BID se retomaron en junio, luego de que el organismo aceptó el nombramiento de Calixto Ortega como gobernador por Caracas ante la entidad.

Cita con Trump

Aunque no hay ninguna agenda pública, la Casa Blanca anunció el viernes que el presidente de EEUU, Donald Trump, y Delcy Rodríguez se reunirán este martes en el marco de la ONU.

Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Venezuela, asumió como presidenta encargada tras la captura de Maduro y bajo el tutelaje de la Administración Trump, con la cual Venezuela firmó un histórico acuerdo petrolero en agosto.

FUENTE: Con información de AFP/EFE