lunes 21  de  septiembre 2026
MODA

Donatella Versace regresa a la moda con nuevo proyecto

Para crear una marca dotada de "una nueva imagen y una nueva energía", Donatella se ha aliado con la empresa estadounidense Revolve

La diseñadora de moda italiana Donatella Versace llega a la ceremonia fúnebre del diseñador de moda italiano Valentino Gavarani en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Roma, el 23 de enero de 2026.

La diseñadora de moda italiana Donatella Versace llega a la ceremonia fúnebre del diseñador de moda italiano Valentino Gavarani en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Roma, el 23 de enero de 2026.

AFP/Stefano Rellandin

ROMA.- La diseñadora italiana Donatella Versace anunció este lunes el lanzamiento de un nuevo proyecto de moda y del sector de la belleza, meses después de la venta de la mítica firma que lleva su apellido y su salida de su dirección tras tres décadas.

"Creo que la creatividad debe ser valiente, inclusiva y vital en el mundo. Siempre me inspiraron las futuras generaciones en la música, el cine, el arte y, por supuesto, la moda. Esta colaboración me brinda la libertad de dirigirme a esa generación de una manera completamente nueva y personal, a través de la belleza y la moda", ha afirmado la modista en sus redes sociales.

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Para ello, para crear una marca dotada de "una nueva imagen y una nueva energía", Donatella Versace se ha aliado con la empresa estadounidense Revolve.

Su cofundador y consejero delegado, Mike Karanikolas, adelantó que esta nueva "plataforma" ofrecerá la visión de la italiana, que definió "una de las voces creativas que definieron nuestra época".

"Esta colaboración brinda a su visión una plataforma completamente nueva y la libertad de construir algo desde cero. Al combinar la autoridad creativa de Donatella con la tecnología, infraestructura y el alcance global de Revolve, tenemos la oportunidad de crear algo verdaderamente distintivo y desarrollarlo con una visión a largo plazo", afirmó el directivo en el mismo comunicado.

Leyenda de la moda

Donatella ha llevado las riendas de la famosa Versace a lo largo de casi tres décadas: desde 1997, tras el asesinato del fundador Gianni Versace, su hermano, hasta que en marzo de 2025 abandonó el cargo de directora creativa.

En diciembre de 2025, el grupo Prada completó la compra de la firma de la 'Medusa' por un valor de 1.375 millones de dólares y posteriormente designó como nuevo director creativo al diseñador belga Pieter Mulier.

FUENTE: Con información de EFE

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