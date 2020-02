Asamblea Nacional aprueba informe preliminar para renovar el CNE

“Desde los factores políticos que queremos un cambio nos hemos propuesto una ruta que pasa por designar un nuevo CNE electo por esta Asamblea Nacional", sostuvo. Y agregó: “una elección libre es aquella que no tenga presos políticos, que no tenga inhabilitados, que los partidos sean representados por sus auténticos miembros (…) En Venezuela hay que conquistar elecciones libres, hoy no tenemos la oportunidad de decidir libremente, por eso nos hemos propuesto una ruta para conquistar elecciones libres, tener un nuevo CNE, elegido por esta Asamblea Nacional”, expresó Medina durante la exposición del informe, informó el Centro de Comunicación Nacional.

Sin embargo, aclaró que para lograr los comicios libres no basta conformar un nuevo CNE. "Hace falta observación internacional, reingeniería electoral, que no existan presos políticos, exilados e inhabilitados. Se necesita además partidos políticos que estén en manos de sus legítimos representantes", dijo.

Por su parte, el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó indicó que existe una clara estrategia de presión contra la dictadura. "La unidad y el país no se prestan para farsas. Estamos luchando. Que le quede claro a la dictadura: no engañan a nadie, es este poder el único que puede elegir un CNE", detalló el jefe del Parlamento.

Este miércoles, la AN informó los nombres de los integrantes que conformarán el Comité de Postulaciones Electorales.

Los miembros son Alexis Corredor, Cruz Eduardo Castañeda, Mercedes Gutiérrez, Guillermo Miguelena y Orlando Pérez, además de Luis Alberto Rodríguez, Luis Serrano, Petra Tovar, Gusi Galeano y Diana Carolina Rodríguez.

Con este nuevo comité, la Asamblea Nacional buscará renovar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral y así poder convocar próximos comicios.

Desde la coalición democrática que encabeza el presidente encargado Juan Guaidó se mantiene la presión para lograr un CNE imparcial y democrático que pueda brindar todas las garantías electorales.

Las elecciones libres son una petición de Guaidó para poder lograr el cese de la usurpación impuesta por el régimen de Nicolás Maduro.