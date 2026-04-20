Aseguran que Washington habría dado 14 días al régimen cubano para liberar a presos políticos

Una bandera de Cuba cerca de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, el 15 de enero de 2025.

Washington dio un plazo de dos semanas al régimen cubano para liberar a presos políticos de alto perfil como gesto de buena fe. La exigencia habría sido planteada durante una reunión secreta celebrada el 10 de abril en la Isla.

Según informó USA Today , que cita a una fuente familiarizada con las discusiones, entre los nombres mencionados para una posible excarcelación figuran los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo , integrantes del Movimiento San Isidro —condenados en 2022—, reseña el portal web Diario de Cuba

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a USA Today que la Administración de Donald Trump "sigue comprometida con la liberación de todos los presos políticos", incluidos ambos opositores. El funcionario también aludió a declaraciones del mandatario el 17 de abril, cuando habló de un "nuevo amanecer para Cuba" y advirtió que el régimen "debe dejar de jugar", en medio de contactos directos. Según la misma fuente, La Habana dispone de "una pequeña ventana" para alcanzar un acuerdo.

USA Today recordó que una delegación de alto nivel del Departamento de Estado viajó a Cuba ese 10 de abril para sostener conversaciones con autoridades del Gobierno. Un funcionario confirmó además que, durante la visita, hubo un encuentro separado entre un alto representante estadounidense y el nieto de Raúl Castro.

Durante las conversaciones, los funcionarios estadounidenses advirtieron que la economía cubana está en "caída libre" y que la élite gobernante enfrenta un margen estrecho para aplicar reformas antes de que la situación empeore de forma irreversible. Según el reporte, Washington insiste en una solución diplomática, pero no permitirá —en palabras de la fuente— que la isla se convierta en una amenaza de seguridad nacional si sus dirigentes no actúan.

Entre las propuestas planteadas estuvo la introducción del servicio de internet de alta velocidad Starlink en Cuba, condicionada a reformas económicas que hagan al país más competitivo y atractivo para la inversión extranjera. Asimismo, Estados Unidos presionó por compensaciones a ciudadanos y empresas estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas, y por el levantamiento de restricciones a las libertades políticas.

Consultado sobre esos preparativos el 17 de abril, Trump respondió de forma ambigua a bordo del Air Force One: "Bueno, depende de lo que usted defina como acción militar".

Desde La Habana, estos últimos días el discurso del régimen de La Habana ha acelerado la retórica de confrontación y de resistencia en nombre de una población agotada, aprovechando la fecha de su victoria sobre la invasión de Bahía Cochinos. Desde el mismo escenario de Playa Girón, Miguel Díaz-Canel dio la arrancada a una campaña en busca de lealtades y compromiso de "defender la Patria".

FUENTE: Diario de Cuba