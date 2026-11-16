El destituido presidente de Paraguay, Santiago Peña (izq. camisa blanca), llegando a la Oficina del Fiscal General en Asunción el 7 de noviembre de 2026.

ASUNCIÓN.- Un juez ordenó este lunes el traslado del expresidente Santiago Peña a una prisión militar en Asunción, tras las denuncias sobre presuntos privilegios durante su reclusión en una unidad castrense, donde permanece detenido desde el pasado 6 de noviembre por el escándalo relacionado con la caída de Ueno Bank.

El magistrado Osmar Legal dispuso el "inmediato traslado" de Peña al penal militar de Viñas Cue, desde el Regimiento Escolta Presidencial (REP), según consta en un documento dirigido al Tribunal Supremo Militar.

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Ordenan reforzar las condiciones de reclusión

En el escrito, el juez explicó que la medida busca "garantizar el efectivo cumplimiento de la medida cautelar decretada" contra el exmandatario, quien cumple prisión preventiva.

Asimismo, solicitó a las autoridades militares un "informe detallado de los protocolos y medidas de seguridad que serán implementados durante la permanencia del citado imputado en dicho establecimiento".

La decisión se produjo después de que trascendieran las supuestas condiciones de reclusión del exmandatario, entre ellas, la instalación de un gimnasio equipado con máquinas nuevas y un sistema de climatización dentro del recinto militar, según informó el diario paraguayo ABC Color.

Este mismo lunes, el actual presidente, Pedro Alliana, anunció la destitución del responsable del centro donde permanecía recluido el exmandatario, el coronel José David Dalub.

"He ordenado al ministro de Defensa (Óscar González) el cambio del coronel Dalub del REP, recién ahora", declaró Alliana durante una rueda de prensa.

Investigación

Peña está imputado por los delitos de asociación criminal, lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.

En particular, la fiscalía lo señala como presunto líder de una trama que habría operado desde el Banco Central de Paraguay para favorecer al Grupo Vázquez, vinculado a Ueno Bank.

El pasado 3 de noviembre, el Banco Central de Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank, luego de determinar que la entidad financiera era insolvente. La decisión dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros y desencadenó una crisis política que culminó con la destitución de Peña mediante un juicio político.

FUENTE: Con información de Europa Press