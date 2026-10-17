sábado 17  de  octubre 2026
Violencia

Asesinan a exfiscal anticorrupción que denunció nexos de políticos con pandilleros en Guatemala

El director de Análisis Criminal y exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa jugaba fútbol cuando fue acribillado por sicarios

El cuerpo sin vida del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, asesinado por sicarios la mañana del sábado en un centro deportivo en Ciudad de Guatemala.

El cuerpo sin vida del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, asesinado por sicarios la mañana del sábado en un centro deportivo en Ciudad de Guatemala.

AFP
El abogado guatemalteco Francisco Solórzano esposado por las autoridades minutos antes de una audiencia en el Palacio de Justicia de la Ciudad de Guatemala, el 20 de abril de 2023.

El abogado guatemalteco Francisco Solórzano esposado por las autoridades minutos antes de una audiencia en el Palacio de Justicia de la Ciudad de Guatemala, el 20 de abril de 2023.

AFP/ Archivo
Por Santiago Perales

CIUDAD DE GUATEMALA — El abogado y exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado a tiros este sábado por varios sicarios en un complejo deportivo de la capital de Guatemala, mientras jugaba al fútbol, informaron fuentes oficiales.

Solórzano Foppa, quien fue director de Análisis Criminal (2013-2016) del Ministerio Público y titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (2016-2018), cobró notoriedad por liderar la inteligencia criminal en investigaciones de alto impacto —incluidos peritajes clave en el caso 'La Línea' que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015— y por asumir la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín.

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El ataque armado ocurrió este sábado por la mañana en las instalaciones del Campo Marte, un concurrido complejo deportivo ubicado en el este de la capital guatemalteca, cuando hombres armados irrumpieron en la cancha donde la víctima practicaba deporte y le dispararon a quemarropa.

Dos detenidos

El portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), César Mateo, confirmó el deceso del exfiscal e informó sobre la detención preliminar de dos sospechosos.

En el incidente también falleció una segunda persona no identificada de forma inmediata por las autoridades, mientras agentes policiales y peritos fiscales acordonaron la escena para iniciar las investigaciones.

Durante su paso por la institución tributaria, Solórzano Foppa impulsó intervenciones judiciales e inspecciones que obligaron a importantes empresas e industrias a pagar millonarios impuestos eludidos, lo que permitió alcanzar recaudaciones históricas en el combate a la evasión y defraudación fiscal.

En 2023 fue capturado y procesado por los delitos de obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel, en un caso directamente vinculado con la defensa legal de Zamora Marroquín, fundador del extinto diario 'elPeriódico'.

Diversas organizaciones internacionales denunciaron en su momento una "constante criminalización" contra los abogados defensores del periodista.

Tras permanecer privado de libertad, Solórzano Foppa aceptó los cargos en un procedimiento abreviado y fue condenado a dos años de prisión conmutables para obtener su libertad.

FUENTE: Con información de EFE

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