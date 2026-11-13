viernes 13  de  noviembre 2026
FRONTERA

Presidenta de México asegura que "no hay ninguna caravana" migrante hacia EEUU, tras amenaza de Trump

La más reciente caravana de unos 1.000 migrantes centroamericanos llegó el fin de semana a México y arrancó su caminata el martes por el estado de Chiapas

La presidenta de México Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

Por Santiago Perales

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este viernes que ya no hay ninguna caravana de migrantes en tránsito a Estados Unidos, un día después de que su homólogo Donald Trump amenazara con duplicar los aranceles a México si no frenaba a los migrantes.

"Podemos informar con claridad nosotros de que no hay ninguna caravana en este momento que esté en tránsito hacia la frontera norte", dijo la mandataria luego de reportar que autoridades locales disuadieron al colectivo de migrantes.

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Agregó: "Se disolvió su paso, ya la mayoría regresaron a sus países de origen y hay otra caravana que apenas se está formando".

La más reciente caravana de unos 1.000 migrantes centroamericanos llegó el fin de semana a México y arrancó su caminata el martes por el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala. Otra, de unos 100, fue dispersada por las autoridades apenas entró a México.

La mandataria dijo también que el nuevo grupo de migrantes que intenta organizarse está siendo atendido por las autoridades. Destacó que ninguno de estos colectivos logra pasar siquiera de los sureños estados de Chiapas y Oaxaca.

Sheinbaum precisó que suman 24 las caravanas que han sido desintegradas antes de llegar a la frontera norte por los agentes de migración y seguridad del gobierno mexicano desde que Trump asumió su segundo mandato presidencial en 2025.

También sostuvo: "No quisiera yo entrar en debate con el presidente Trump (...) ellos tienen su forma de comunicar, su manera de informar al pueblo de Estados Unidos". Esto en referencia a la amenaza del mandatario estadounidense de duplicar los aranceles a México si no frenaba el avance de los migrantes.

Caravana desde Honduras

Pese al cerrojo puesto por México, el próximo domingo está previsto que otra caravana parta desde Honduras. Los migrantes ven en el triunfo de la oposición a Trump en las recientes elecciones estadounidenses de medio término una esperanza de poder llegar a ese país y hacer una vida que les permita enviar dinero a sus familiares.

México es el principal socio comercial de Estados Unidos, al que envía más del 80% de sus exportaciones y con el que negocia nuevos términos de su tratado de libre comercio.

Buena parte de los productos que Estados Unidos importa de México no pagan aranceles, salvo algunos como el acero y aluminio, que tienen un impuesto aduanero de entre 25% y 50%.

FUENTE: Con información de AFP /EFE

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