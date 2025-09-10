Asesinan a secretario de alcaldía en Valle del Cauca mientras veía partido de fútbol

Un agente de policía en Colombia inspecciona los restos de un vehículo en el lugar donde explotó una bomba en Cali, Colombia, el 21 de agosto de 2025, en otro hecho de violencia. Cinco personas murieron y decenas resultaron heridas.

BOGOTÁ. - El secretario de la Alcaldía de Pradera, José Dorien Jiménez, fue asesinado por un desconocido armado en un atentado en el parque principal del Departamento del Valle del Cauca, en el suroccidente de Colombia , cuando compartía con otras personas durante la transmisión del partido de futbol entre la selección del país con Venezuela.

En el suceso también resultaron heridas otras dos personas, entre ellas la secretaria del despacho, según informaron medios colombianos.

El autor de los disparos logró escapar junto a la otra persona que lo trasladó en motocicleta hasta el lugar, y las autoridades de la región ofrecen una recompensa de 100 millones de pesos por su captura.

El crimen de Jiménez, abogado y exconcejal de Pradera por el Partido Conservador, denota un nuevo hecho de violencia política en el país y se suma a los 611 homicidios reportados oficialmente en seis meses, según se informó.

Más violencia política en Colombia

De acuerdo con los reportes, Jiménez fue atacado a corta distancia por el sicario que vestía una chaqueta roja y que se le acercó, mientras el conductor de la moto esperaba cerca.

El funcionario cayó por las graves heridas de bala y falleció cuando era trasladado al hospital

Los videos del suceso que circulan por redes sociales son analizados por los investigadores de policía para tener pistas que den con los criminales y por los cuales ofrecen la recompensa.

Se informó que el asesinato de Jiménez ocurrió en vísperas de una asamblea para debatir sobre la restitución de tierras en el sur del Valle del Cauca y del Eje Cafetalero, que se iniciaría este 10 de septiembre en Pradera.

El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule, lamentó el crimen y envío un mensaje de solidaridad a la familia, tras condenar la violencia que sacude el país y que segó la vida del candidato presidencial Miguel Uribe, tras un atentado en Bogotá, en junio pasado

FUENTE: Con información de Semana, El Tiempo, Infobae