jueves 16  de  octubre 2025
INSEGURIDAD

Asesinan a tiros a un juez en el suroeste de Ecuador

Al menos 15 jueces o fiscales han sido asesinados en Ecuador desde 2022, según un reporte de la ONG Human Rights Watch

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO - Un juez fue asesinado a tiros el jueves en la provincia ecuatoriana de Manabí, donde bandas criminales dedicadas al narcotráfico imponen el terror, informó la Policía.

Un pistolero abrió fuego contra el juez Marcos Mendoza cuando acompañaba a sus hijos a la escuela en la localidad del Montecristi, en el oeste del país.

Al menos 15 jueces o fiscales han sido asesinados en Ecuador desde 2022, según un reporte de la ONG Human Rights Watch.

El magistrado fue "interceptado por una persona en una motocicleta, quien le propina disparos", declaró a la prensa el coronel Giovanni Naranjo.

"Organización narcoterrorista"

Las indagaciones apuntan como presuntos responsables a Los Lobos, una de las mayores organizaciones narcotraficantes de Ecuador, según el jefe policial.

El juez "no tenía seguridad porque nunca se solicitó a la policía nacional", agregó.

En junio, Mendoza fue suspendido de sus funciones durante un mes tras haber intentado comunicarse con el ministro del Interior, John Reimberg, en medio de una investigación relacionada con el narcotraficante extraditado Adolfo Macías, informó entonces el Consejo de la Judicatura sin dar más detalles.

"Este hecho estremecedor evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran las y los jueces del país", señaló la Asociación de Jueces de Ecuador en un comunicado.

Los magistrados "día a día enfrentan presiones, amenazas y riesgos por ejercer su deber con independencia y valor", agregó.

"Despliegues militares"

El presidente Daniel Noboa apuesta por doblegar a las numerosas bandas criminales del país con despliegues militares y policiales, estados de excepción y la promoción de leyes para quienes cometan delitos.

Pese a esa política de mano dura, en el primer semestre del año los homicidios aumentaron un 47% con respecto al mismo periodo de 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

FUENTE: Con informacióon de AFP

