Ecuador reduce a 75% impuesto a importaciones colombianas y buscará "mecanismos de cooperación"

El presidente Daniel Noboa anunció, el 3 de marzo de 2026, operaciones militares conjuntas con EEUU: "Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal"

QUITO.- El Gobierno de Ecuador redujo de 100% a 75% el arancel a las importaciones colombianas para buscar "mecanismos de cooperación" y desescalar las deterioradas relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, informó la Presidencia.

La reducción en el arancel "ratifica la apertura del Gobierno Nacional de avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad", señaló la Presidencia de Ecuador en un comunicado difundido en la red social X el lunes.

Sin precisar si hubo nuevos acercamientos, el texto indica que "la medida entrará en vigencia de manera inmediata".

La tasa que en principio era de 30% en febrero aumentó a 100% en abril, al tiempo que creció la tensión diplomática. Colombia impuso aranceles recíprocos, salvo en insumos ecuatorianos que se utilizan para la fabricación de productos colombianos.

La pugna por reproches mutuos entre el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y su par colombiano, Gustavo Petro, impacta en el comercio, el transporte de crudo y la cooperación energética. El último enfrentamiento entre Quito y Bogotá incluyó el llamado a consultas de sus respectivos embajadores.

Crisis bilateral

Las tensiones entre ambos países se originan en los reclamos de Noboa por una supuesta falta de apoyo de Petro en el combate al narcotráfico en la frontera común.

Según el presidente ecuatoriano, la falta de control de Colombia sobre su lado de la frontera le obliga a destinar unos 400 millones de dólares adicionales en seguridad.

En la zona fronteriza binacional, de unos 600 km, operan mafias dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas. Por su parte, cámaras de la producción, gremios de comerciantes y transportistas critican la "tasa de seguridad", como la llama Noboa, por considerar que alienta el contrabando y afecta a la economía local.

El presidente Petro insiste en llamar "preso político" al exvicepresidente Jorge Glas, relacionado con el partido opositor de Noboa. El presidente ecuatoriano califica estas afirmaciones como "atentado" contra la soberanía de su país.

Compromiso electoral

Paloma Valencia, candidata presidencial colombiana del opositor Centro Democrático, dijo que conversó telefónicamente con Daniel Noboa, a quien le manifestó su compromiso de cooperar en la recuperación de la seguridad a ambos lados de la frontera, en caso de ser elegida presidente de Colombia.

"El presidente Noboa tomó la decisión de bajar los aranceles de 100% a 75% como muestra de su buena voluntad para trabajar con el próximo gobierno. El daño que se le ha causado al suroccidente del país es terrible; es una muestra más de la incapacidad de Petro de resolver el asunto, muestra que siempre le ha importado más favorecer a los criminales que cooperar con mandatarios vecinos para combatirlos. Solucionar problemas para beneficiar a nuestra gente: así será nuestro gobierno", indicó Valencia.

FUENTE: Con información de AFP/Paloma Valencia