martes 7  de  octubre 2025
Política

EEUU le recuerda a Maduro que no tiene presencia diplomática en Caracas ante supuesto atentado contra su embajada

En marzo de 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró a todo el personal diplomático de la Embajada en Caracas y suspendió sus operaciones

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.&nbsp;

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Gobierno de Estados Unidos evitó dar importancia al supuesto plan para atentar contra su Embajada en Caracas, que denunció un día antes el régimen venezolano, y le recordó a la cúpula del chavismo que no cuenta con presencia diplomática en ese país desde 2019.

"En marzo de 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró a todo el personal diplomático de la Embajada en Caracas y suspendió sus operaciones. Todos los servicios consulares, tanto rutinarios como de emergencia, permanecen suspendidos hasta nuevo aviso", dijo un portavoz.

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el lunes que un "grupo terrorista local" planeaba colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos en Venezuela como una "acción de provocación" en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Maduro afirmó durante su programa semanal de televisión que dos fuentes coincidieron "con la posibilidad de que un grupo terrorista local colocara una carga explosiva en la embajada de Estados Unidos en Caracas" como "una operación de falsa bandera" para alentar una escalada.

"Hubo dos fuentes, una fuente de carácter nacional y una fuente de carácter internacional, a las que se les hizo seguimiento y coincidió con la posibilidad de que un grupo terrorista local colocara una carga explosiva en la embajada de Estados Unidos en Caracas", afirmó. "Era una acción de provocación", según Maduro.

"Es una embajada que, a pesar de todas las diferencias que hemos tenido con los gobiernos de Estados Unidos, es protegida (...) por nuestro gobierno", según Maduro. "Se reforzó toda la seguridad alrededor de la embajada de los Estados Unidos y la investigación continúa", afirmó.

No viajar a Venezuela

El portavoz del Departamento de Estado reiteró que la seguridad del personal diplomático y de sus ciudadanos en el extranjero es de "máxima prioridad" para el Gobierno, que no recomienda a sus ciudadanos viajar a Venezuela "bajo ningún concepto".

Asimismo, evitó pronunciarse sobre este supuesto plan que las autoridades venezolanas denunciaron el lunes y del que acusan a "sectores extremistas de la derecha local" de estar detrás de él. Caracas informó de que puso al corriente a una "Embajada europea" para que trasladara el mensaje a Washington.

"No hacemos comentarios sobre conversaciones diplomáticas ni divulgamos detalles de procedimientos de seguridad", dijo el portavoz de la cartera diplomática estadounidense.

Maduro afirmó que Washington ya dispone de toda la información que supuestamente recopilaron las autoridades venezolanas.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

Temas
