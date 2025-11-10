lunes 10  de  noviembre 2025
¿Quién ordenó el crimen?

Detienen en México a presunto implicado en asesinato de candidato presidencial en 1994

Fuentes judiciales dijeron que Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exagente de inteligencia mexicano, fue detenido por el crimen de Luis Donaldo Colosio

Fotografía tomada de una transmisión de la televisión mexicana, el 23 de marzo de 1994, en la que se observa al candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, durante una aparición en Tijuana, cerca de la frontera con Estados Unidos.&nbsp;

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO — Autoridades mexicanas detuvieron a un presunto implicado en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994, un caso que sacudió al país y por el que hay una persona en la cárcel.

Fuentes judiciales dijeron que Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exagente de inteligencia mexicano, fue detenido y puesto a disposición de un juez.

Según registros oficiales, la detención ocurrió el sábado en la ciudad de Tijuana, Baja California, en el norte de México.

Colosio, entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue asesinado en 1994 durante un mitin en Tijuana. Colosio recibió un disparo en el estómago y otro en la cabeza. A la fecha se desconoce quién ordenó el crimen.

El exagente fue detenido en ese momento, aunque liberado un día después luego de que las autoridades determinaran que un hombre llamado Mario Aburto era el único asesino del candidato. Permanece en prisión hasta la fecha.

Las fuentes judiciales no confirmaron que existan nuevos indicios sobre el asesinato de Colosio, quien tenía amplias posibilidades de ganar la presidencia.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

