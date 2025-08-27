Atacan a Milei durante acto de campaña

El presidente argentino Javier Milei (2.º por la izq.) saluda junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (2.º por la der.), el candidato a diputado del partido gobernante, José Luis Espert (izq.), y otros funcionarios y candidatos durante una caravana de vehículos antes de las elecciones legislativas provinciales en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 27 de agosto de 2025.

BUENOS AIRES - El presidente argentino, Javier Milei , fue atacado con piedras este miércoles cuando realizaba un acto de campaña en la periferia de Buenos Aires y salió ileso, informó el vocero presidencial.

"Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos", escribió en la red X el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, a dos meses de elecciones legislativas en las que el mandatario argentino pondrá a prueba su popularidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/madorni/status/1960813551855054940&partner=&hide_thread=false Podrían haber matado a cualquiera. No les importa la vida humana, menos aún les va a importar el país. Fin. pic.twitter.com/34UUZmwPN5 — Manuel Adorni (@madorni) August 27, 2025

El presidente circulaba en la caja de una camioneta y saludaba a sus seguidores durante una caravana de campaña en Lomas de Zamora, 20 km al sur de Buenos Aires, cuando un pequeño grupo de manifestantes que se oponían a su presencia comenzaron a arrojar plantas de los canteros, piedras y botellas hacia el coche presidencial.

El automóvil en el que viajaban el presidente y su hermana, Karina Milei, además de otros funcionarios, fue evacuado del lugar mientras seguidores y opositores se enfrascaron en una refriega de golpes y empujones.

Una mujer, seguidora de Milei, resultó herida en las costillas y fue retirada en una ambulancia, según periodistas de AFP.

Pronunciamiento

Minutos antes de los incidentes, el presidente se había referido por primera vez en forma directa a la tormenta política que se desató tras la filtración de presuntos audios del entonces titular de la agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien asegura que Karina Milei desviaba fondos de los discapacitados.

"Todo lo que dice (el funcionario) es mentira, lo vamos a llevar a la justicia y probar que mintió", dijo el presidente a periodistas desde la camioneta.

FUENTE: Con información de AFP