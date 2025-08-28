¿Cómo se llevan a cabo las megarredadas del ICE?

Oficiales de ICE y de la DEA en los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz el 10 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York, a la espera de los inmigrantes a quienes les fue negado el asilo.

MIAMI .- Como parte de la política de seguridad de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) despliega con frecuencia redadas masivas en calles o centros de trabajo en EEUU, con la finalidad de localizar y detener a inmigrantes que permanecen en el país en situación de ilegalidad , ignorando incluso las órdenes de salida inmediata.

Estas redadas, conocidas como “megarredadas”, son realizadas por agentes de inmigración en forma coordinada con el apoyo de agentes de policías locales o federales.

EEUU Confirman muerte de inmigrante tras redada de ICE en una granja de canabis cerca de Los Ángeles

Además, se centran en objetivos específicos y emplean herramientas claves para asegurar la eficacia de los operativos. No hay inmigrante en situación ilegal que se salve: el destino es la deportación.

Redadas, métodos infalibles

El objetivo es reforzar la política migratoria y la seguridad nacional, asegura la Administración Trump desde enero pasado. Y ha aclarado que no se trata de arrestar a “ciudadanos inocentes” .

En primer lugar, los agentes del ICE detienen a ciudadanos sospechosos de estar en situación ilegal y, tras ser interrogados y verificar que no tienen papeles, son arrestados.

En las operaciones, ICE utiliza la tecnología y accede a bases de datos comerciales, de registros de vehículos motorizados, servicios públicos y expedientes judiciales.

Inmigrantes bajo sospecha

Pero también apela a otros factores, como la edad del individuo, antigüedad del caso, los antecedentes penales para identificar con precisión a los inmigrantes, según publicaciones.

En ocasiones, actúa el FBI y la Administración de Control de Drogas (DEA) cuando hay sospechas graves o se determina algún delito cometido, como abuso sexual o hechos relacionados con drogas.

La forma como las megarredadas se llevan a cabo han sido objeto de duros cuestionamientos por organizaciones y abogados de inmigración.

Según informaciones, las operaciones se centran principalmente en las ciudades de Miami, Los Ángeles y Nueva York, que alojan gran cantidad de inmigrantes que, por lo general, está temerosa ante las redadas que a veces son indiscriminadas y violentas.

Un dato importante es que en esas dos últimas ciudades, además de Chicago y Denver, el ICE no cuenta con el respaldo policial en sus operativos de megarredadas porque los departamentos de policía lo prohíben.

FUENTE: Con información de Infoabe, inmigrantetjustice.org, legalaidaworñ.com