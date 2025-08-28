jueves 28  de  agosto 2025
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

El sistema escolar de Miami-Dade sufre una caída histórica de 13.059 alumnos; la drástica disminución en la llegada de estudiantes inmigrantes es uno de los factores

Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade

Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade

D. CASTROPÉ
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- El Distrito Escolar del Condado de Miami-Dade enfrenta una drástica reducción de 13.059 estudiantes para el año escolar 2025-26, una caída del 4% que obliga a implementar medidas de austeridad, según anunció el superintendente de escuelas públicas, José Dotres.

Esta disminución, que casi triplica las proyecciones iniciales, ocurre principalmente por el desplome en la llegada de alumnos inmigrantes, un fenómeno que revierte la tendencia de crecimiento de los últimos años y se agrava por una menor tasa de natalidad y el éxodo de familias a causa del alto costo de vida.

Lee además
El fiscal general de Florida, James Uthmeier. De fondo, instalaciones de Alligator Alcatraz.
APELACIÓN

Florida desafía orden judicial de cierre del centro "Alligator Alcatraz" y anuncia "Plan B"
Grúas anuncian nuevas construcciones en Miami.
MÁS EN ALQUILER

Miami lidera construcción de apartamentos en Florida con más de 15.600 nuevas unidades en 2025

Desplome en matrícula de inmigrantes

El factor más determinante en la crisis de matrícula es la abrupta caída en la inscripción de estudiantes de otros países, de acuerdo con las cifras oficiales reveladas por Dotres.

Mientras que en el ciclo escolar 2024-25 el distrito recibió a 7.193 nuevos alumnos inmigrantes, para este año la cifra se desplomó a solo 1.847, una diferencia de más de 5.300 estudiantes.

Este dato contrasta fuertemente con años anteriores, como en 2023, cuando el sistema escolar absorbió a 20.000 nuevos estudiantes, provenientes en su mayoría de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El superintendente escolar fue claro al señalar que el problema no radica en la pérdida de alumnos frente a la competencia de escuelas chárter o privadas, cuyos incrementos fueron mínimos.

"El mayor impacto de nuestro problema de matrícula no son los estudiantes que nos dejan, son los estudiantes que no vienen a nosotros", enfatizó Dotres, aludiendo a la falta de nuevos residentes.

Superintendente Jose Dotres
Superintendente de Escuelas P&uacute;blicas de Miami-Dade, Jos&eacute; Dotres.

Superintendente de Escuelas Públicas de Miami-Dade, José Dotres.

Impacto financiero y medidas

La financiación de las escuelas públicas de Florida depende directamente del número de estudiantes, por lo que esta reducción agravaría el déficit presupuestario que ya enfrentaba el distrito.

En respuesta, Dotres anunció un plan de austeridad que incluye la reducción de personal contratado por horas, la suspensión de horas extras y la prohibición de viajes financiados por el fondo general.

A pesar de las restricciones, el superintendente aseguró que "ni un solo maestro será despedido" y que los programas educativos se mantendrán sin afectaciones.

Las medidas buscan proteger el empleo del personal docente y garantizar la continuidad académica mientras el distrito se adapta a la nueva realidad financiera, según el funcionario.

Nueva realidad demográfica

Además de la caída migratoria, otros factores contribuyen a esta nueva realidad. La baja en la tasa de natalidad se tradujo en 2.000 estudiantes menos que ingresaron al kindergarten este año.

Asimismo, el elevado costo de vida en el sur de Florida sigue empujando a las familias a buscar zonas más asequibles para vivir en el centro y norte del estado o incluso fuera del territorio floridano.

Ante este panorama, las autoridades escolares no descartan la "reconfiguración y consolidación" de escuelas con bajas matrículas y pocos recursos, una estrategia que ya se ha implementado en seis centros educativos durante los últimos dos años.

Esto generalmente implica fusionar dos o más escuelas en una sola, cerrar escuelas subutilizadas, ajustar los límites de asistencia escolar o “repensar” el uso de ciertos edificios, como convertirlos en centros para necesidades especiales u oficinas de servicios educativos.

Si bien no se planean cierres por ahora, el distrito, que es el tercero más grande del país, se ve forzado a ajustarse a cambios que podrían redefinir su futuro inmediato.

Temas
Te puede interesar

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas

Posponen manifestación en Miami para excluir a familiares del 'Travel Ban'

ICE promete aumentar su presencia en Boston en medio de disputa por políticas de santuario

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Revelan plan de escape de Maduro

El controversial patrocinador del socialismo y los llamados movimientos progresistas en decenas de países.
CASA BLANCA

Trump: El multimillonario Soros y su hijo "deben ser enjuiciados por su enorme daño a EEUU"

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
Combate al narcotráfico

EEUU muestra su fuerza militar desplegada en inmediaciones de Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio durante la última reunión de gabinete en la Casa Blanca.
SEGURIDAD

Marco Rubio afirma que EEUU construye una "coalición internacional" contra grupos narcoterroristas

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma. Foto de junio de 2023
Inspección

Director general de OIEA informa que inspectores llegaron a instalación nuclear de Irán

Te puede interesar

Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

Por DANIEL CASTROPÉ
 Biagio Pilieri, conversa con Luis Stefanelli, después de una reunión en la embajada de Italia en Venezuela en Caracas el 6 de febrero de 2019.
PRESO POLÍTICO

El Consejo Superior de la Democracia Cristiana exige liberación de Biagio Pilieri

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
Combate al narcotráfico

EEUU muestra su fuerza militar desplegada en inmediaciones de Venezuela

Residentes frente a la iglesia católica donde murieron 2 niños y otros 14 se encuentran heridos tras el mortal ataque de un genocida.
Minneapolis

FBI investiga tiroteo en iglesia de EEUU como "crimen de odio contra los católicos"

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio durante la última reunión de gabinete en la Casa Blanca.
SEGURIDAD

Marco Rubio afirma que EEUU construye una "coalición internacional" contra grupos narcoterroristas