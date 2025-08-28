jueves 28  de  agosto 2025
INFORME

Colombia sí tiene información sobre el Cartel de los Soles

La investigación apunta a Dubái como el centro de mando de la red, donde cuatro individuos de alto perfil con historial en el narcotráfico coordinan las operaciones

Nicolás Maduro, dictador de Venezuela y Gustavo Petro, mandatario de Colombia.

Nicolás Maduro, dictador de Venezuela y Gustavo Petro, mandatario de Colombia. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

A pesar de las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha negado la existencia del Cartel de los Soles, las autoridades colombianas han recibido pruebas de inteligencia de alto nivel que desmienten su postura.

Agencias de seguridad internacionales han encendido las alarmas sobre este grupo, al que identifican como una red criminal de narcotráfico del régimen de Nicolás Maduro y han solicitado la cooperación de Colombia para desmantelarla. Un expediente clasificado, al que tuvo acceso la Revista Semana, detalla la operación de esta organización ilícita.

El dictador venezolano Nicolás Maduro, derecha, habla con Diosdado Cabello, el número dos del régimen.
Narcoterrorismo

Otro revés para Maduro, Paraguay sigue a EEUU y declara organización terrorista al Cártel de los Soles
El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante una sesión plenaria en el Palacio de Congresos de la 54ª reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos el 17 de enero de 2024.
NARCOTERRORISMO

Argentina declara al Cártel de los Soles como organización terrorista

Según el informe, el Cartel de los Soles es una estructura que se dedica a facilitar la salida de cargamentos de cocaína, armamento, oro ilícito y combustible hacia el Caribe, África y Europa.

Los investigadores han seguido de cerca esta "red multinivel" durante los últimos dos años, descubriendo que combina el crimen organizado, apoyo estatal, lavado de dinero y financiamiento de grupos terroristas a escala global.

La investigación apunta a Dubái como el centro de mando de la red, donde cuatro individuos de alto perfil con historial en el narcotráfico coordinan las operaciones.

Lo que ha llamado la atención de los detectives es la frecuente movilidad de estos sujetos entre Dubái, Doha y Teherán, un patrón que indica un sofisticado nivel de protección diplomática, blindaje financiero y coordinación estratégica. Para ocultar sus ganancias, la organización utiliza empresas fachada registradas en Catar, supuestamente dedicadas a la infraestructura y el sector energético, que en realidad sirven para lavar el dinero del narcotráfico venezolano y colombiano.

Petro se alinea con Maduro

Recientemente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió en defensa del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, al afirmar que el Cartel de los Soles, máxima red de narcotráfico que actúa en alianzas con demás organizaciones criminales en el contiente, "no existe".

A través de un mensaje en su cuenta de X, Petro salió al paso a las acusaciones y acciones militares emprendidas por parte de Estados Unidos para frenar el narcotráfico liderado por el Cartel de los Soles, con Nicolás Maduro al frente.

"El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen", en este sentido afirmó que "el paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio".

El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen

FUENTE: Redacción/ Revista Semana

Temas
