EEUU muestra su fuerza militar desplegada en inmediaciones de Venezuela

El Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, sostiene un cartel que dice "Venezuela no es una amenaza, somos esperanza" durante una conferencia de prensa en Caracas el 27 de agosto de 2025.

El buque USS San Antonio (LPD-17) de la Marina de Estados Unidos sale de la Base Naval de Norfolk en dirección a Venezuela.

La Marina de Estados Unidos difunde imágenes de los buques de guerra que se dirigen frente a las costas de Venezuela. Soldados realizan proceso de carga de un misil RIM-7 Sea Sparrow como parte de esta preparación para el despliegue.

Un avión de combate del buque de asalto anfibio de la Marina de EEUU, del USS Iwo Jima (LHD-7) realizó un entrenamiento oficial en alta mar.

Soldados del buque de asalto anphibio USS Iwo Jima (LHD-7), que se dirige frente a las costas de Venezuela.

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.

MIAMI — Las primeras imágenes de los destructores lanzamisiles estadounidenses que se acercan y se posicionarán frente a las costas de Venezuela en aguas internacionales acaban de ser publicadas por el Pentágono .

El emplazamiento de estas fuerzas navales de EEUU forma parte de un plan para combatir el narcotráfico en la región; Nicolás Maduro, sobre cuya cabeza pesa una recompensa de 50 millones de dólares y ha sido identificado como líder del Cártel de los Soles, lo ve como una "amenaza".

Narcotráfico Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro que ve una "amenaza" ¿Es viable una invasión?

El despliegue se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviara la semana pasada tres buques de guerra cerca de las costas venezolanas como parte de los esfuerzos para frenar el narcotráfico por parte de lo que su administración denomina "grupos narcoterroristas".

Las fotografías muestran los ejercicios del entrenamiento militar en alta mar, aéreo y de combate, del buque anfibio USS Iwo Jima (LHD-7). Las imágenes también revelan preparativos de carga de artillería, RAM y Sea Sparrow, esto mientras el USS Iwo Jima (LHD-7), calificado por el Pentágono como una fuerza letal capaz de responder a contingencias globales, se dirigía hacia Venezuela.

El buque de transporte anfibio clase San Antonio USS Fort Lauderdale (LPD-28) y USS San Antonio (LPD 17) son parte del despliegue que participa en la operación.

La administración Trump anunció el envío de otros dos buques de guerra: el crucero lanzamisiles USS Erie y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, que llegarán a la región la próxima semana, según declaró una fuente cercana al asunto.

La movilización de los buques de guerra con más de 4,000 soldados tiene como fin patrullar frente a las costas de Venezuela y el Caribe para combatir el narcotráfico. La Marina de Estados Unidos anunció la noche del 27 de agosto que "el buque de transporte anfibio clase San Antonio USS Fort Lauderdale (LPD-28) se está acercando al mar Caribe, pasando justo ahora las Bahamas. Partió de Norfolk el 25 de agosto, un día después del USS San Antonio (LPD 17) y el USS Iwo Jima (LHD-7)".

Padrino López: "Venezuela no es una amenaza"

Y mientras el despliegue de buques estadounidenses se acerca a las costas venezolanas, el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, dijo que el despliegue de los destructores de Estados Unidos es "desproporcionado", y según él, "tiene como objetivo real agredir a Venezuela", no combatir el narcotráfico.

“El narcotráfico no se combate con destructores ni con misiles. Eso es como si yo agarre la artillería estratégica mía que tiene cohetes y tiene granadas o buques y todo, para matar o aniquilar una banda roba carros de 8 personas”, dijo el alto jefe militar chavista.

Padrino López apareció con un cartel durante una conferencia de prensa en Caracas que dice "Venezuela no es una amenaza, somos esperanza".

Diplomacia de cañones

Por su parte, Nicolás Maduro dijo que el despliegue de un submarino nuclear de Estados Unidos en la región es una "diplomacia de cañones", basada en la fuerza militar.

"Tengo tantos cañones, tantos barcos, y te los pongo al frente. Y tú te rindes", manifestó Maduro, que volvió a referirse a la creciente actividad militar estadounidense durante una ceremonia de entrega de cartas credenciales a varios embajadores extranjeros.

Frente a esta política norteamericana, Venezuela mantiene "una diplomacia de altura, fina", en palabras del gobernante socialista. "Nuestra diplomacia es la diplomacia de la dignidad", añadió, en una declaración televisada en la que agradeció "impactante solidaridad mundial" recibida en los últimos días, según él.

"Nunca se había amenazado a ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear", señaló el dictador de Venezuela. Según Caracas, este submarino llegará a la zona a principios de la próxima semana y se sumaría a otros buques militares cuya presencia ya ha confirmado Washington.

Maduro dijo que el "mensaje de amistad" que manda Venezuela no es incompatible con la "valentía". "No le bajamos la mirada a nadie, ni hoy ni nunca. (...) No nos creemos más que nadie, porque no somos supremacistas, pero no aceptamos el supremacismo de nadie", dijo tras solicitar el apoyo de la ONU para interceder ante EEUU.

"Cartel del narcoterror"

El gobierno del presidente Donald Trump asegura que el despliegue militar en el Caribe busca combatir el narcotráfico e impedir la llegada de drogas a su territorio.

Trump "está preparado para usar todos los medios del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y traer a los responsables ante la justicia", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser consultada sobre la posible movilización de soldados.

"El gobierno de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel del narcoterror", afirmó Leavitt.

Venezuela informó el martes un patrullaje con drones y buques de la Armada en sus aguas territoriales, en un momento en que Estados Unidos también anunció el despliegue militar en el Caribe sur para una operación contra el narcotráfico.

El régimen chavista asegura que se trata de un contexto de "falsas narrativas, pretexto para justificar agresiones contra" el país latinoamericano.

Maduro tendría planes de huir del país, ante el aumento de la presencia naval de EEUU en aguas internacionales de las costas del país contra las operaciones de narcotráfico del Cartel de los Soles, pues aviones del régimen han sido visualizados en países aliados como Nicaragua y Colombia, según reportes especializados.

