viernes 22  de  agosto 2025
Fútbol

La justicia argentina libera a hinchas chilenos tras la feroz pelea en un estadio

La justicia argentina liberó el viernes a más de un centenar de chilenos detenidos tras los violentos enfrentamientos con hinchas argentinos

Un hincha de la Universidad de Chile detenido es trasladado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires desde una comisaría en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 21 de agosto de 2025. Unas 20 personas resultaron heridas y más de 100 fueron detenidas, informaron las autoridades el jueves, tras la suspensión de un partido de la Copa Sudamericana en Buenos Aires entre Independiente y la Universidad de Chile, que se jugó de visitante, tras la violencia sostenida de la multitud.&nbsp;

Un hincha de la Universidad de Chile detenido es trasladado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires desde una comisaría en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 21 de agosto de 2025. Unas 20 personas resultaron heridas y más de 100 fueron detenidas, informaron las autoridades el jueves, tras la suspensión de un partido de la Copa Sudamericana en Buenos Aires entre Independiente y la Universidad de Chile, que se jugó de visitante, tras la violencia sostenida de la multitud. 

Foto de STRINGER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La justicia argentina liberó el viernes a más de un centenar de chilenos detenidos tras los violentos enfrentamientos con hinchas argentinos durante un partido de la Copa Sudamericana.

Hinchas de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile se atacaron el miércoles con cuchillos, palos y granadas de estruendo dentro del Estadio Libertadores de América, en una batalla que dejó 19 heridos, dos de los cuales siguen en estado grave.

Lee además
El centrocampista inglés #10 del Chelsea, Cole Palmer (centro), recibe el Balón de Oro de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izq.), y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (der.), durante la ceremonia de entrega de premios a los campeones de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025
Fútbol

Donald Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington
Jorge Mas, el dueño y gerente del Inter Miami, escucha a Javier Mascherano hablar con los medios luego de ser presentado como entrenador en jefe durante una conferencia de prensa en el Chase Stadium el 3 de diciembre de 2024 en Fort Lauderdale, Florida
Fútbol

Este es el gran sueldo que cobra Javier Mascherano en el Inter Miami: ¿Tiene bonus por ganar la MLS?

En total fueron excarcelados 104 chilenos que estaban en distintas comisarías de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con el escrito judicial al que tuvo acceso la AFP.

Algunos, despojados de ropa y documentos en medio de la gresca, fueron asistidos por el consulado que les proporcionó salvoconductos.

A su llegada al aeropuerto de Santiago, este viernes, una decena de aficionados criticó a la policía argentina.

"Hubo represión (de la policía). Había niños chicos con sus papás escondidos en una esquina. Fue un momento muy difícil", dijo a la AFP Jaime Castillo, de 74 años.

Se espera que la mayoría de los chilenos regresen de Buenos Aires por tierra.

"En la tribuna me molieron a palos y fierros, me robaron todo", dijo Ignacio Castro, un psicólogo chileno de 38 años, frente al consulado de Chile en Buenos Aires.

"Cuando bajé a pedir ayuda a la policía, me llevaron al hospital, me suturaron y me metieron detenido como uno más por daño, desórdenes y lesiones", agregó, con su rostro aún magullado por los golpes.

El presidente chileno, Gabriel Boric, insistió en su llamado a poner fin a la violencia que ha golpeado sin tregua al fútbol sudamericano.

"Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios ya la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas", agregó el mandatario, que envió el jueves a su ministro del Interior a Buenos Aires para supervisar el caso.

"Bárbara"

El enfrentamiento obligó a cancelar al minuto 48 el juego de vuelta que se disputaba por octavos de final de la Copa Sudamericana en Avellaneda, sur de Buenos Aires.

El caos comenzó cuando seguidores del equipo chileno arrojaron palos, botellas, butacas y hasta inodoros desde la tribuna popular superior contra los hinchas de Independiente que estaban en la parte inferior, según un periodista de la AFP en el lugar. La respuesta de miembros de la barra local fue inclemente.

El ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, visitó el viernes a los heridos en el Hospital Fiorito de Avellaneda, y anunció la firma de un memorando con Argentina para prevenir la violencia en el fútbol.

Dos chilenos continúan en estado grave, uno con traumatismo de cráneo y otro con fractura cervical, según la parte médica.

El herido con el cuadro más crítico es el aficionado que se arrojó al vacío desde la tribuna cuando se vio acorralado por los hinchas rivales. Un techo amortiguó su caída, según una autoridad chilena.

Pedido de clausura del estadio

El estadio de Independiente, el equipo más laureado de la Libertadores con siete títulos, fue cerrado hasta que concluyan los peritajes.

"El fiscal pidió la clausura (del estadio) porque hay manchas hepáticas (sangre) en las tribunas y faltan hacerse pericias", informó este viernes el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, a Radio10.

Las grados evidencian la magnitud de la pelea: restos de proyectiles, piedras, butacas arrancadas, hierros y remanentes de mampostería que fueron arrancados de los baños para arrojarlos.

"Ayer (jueves) hubo un trabajo muy importante de identificación. Hay unas veinte causas judiciales", dijo Alonso sin brindar mayores detalles.

"Hay gente que tiene que rendir cuentas porque hay una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo. Al coordinador de la Conmebol se le avisó tres veces que había que suspender el partido y no quiso", acusó el ministro.

La seguridad del encuentro estaba a cargo de Independiente, según la Conmebol, y ha sido cuestionada por diversas voces, incluida la de Boric, que denunció un "inaceptable linchamiento de chilenos".

A la espera de sanciones

Las imágenes brutales de los choques, uno de los peores de los últimos años en el fútbol latinoamericano, dieron la vuelta al mundo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, exigió el jueves "sanciones ejemplificadoras".

La Conmebol, que prometió actuar con "la mayor firmeza" contra los responsables, evalúa informes para dictar eventuales sanciones.

Los castigos pueden llegar a la descalificación de uno o ambos clubes, algo que no sucede desde 2015 cuando Boca Juniors fue marginado en octavos de final de la Copa Libertadores por incidentes en un superclásico argentino ante River Plate.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Alineación titular del Miami Heat 2025-26: fortalezas, dudas y cómo se compara con otros equipos de la NBA

Ryan Gusto entra a la rotación de los Miami Marlins tras salida de Cal Quantrill

Jake Paul vs. Gervonta “Tank” Davis: exhibición confirmada en Atlanta, en vivo por Netflix

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
INMIGRACIÓN

USCIS refuerza sanciones contra el fraude migratorio y reclamos falsos de ciudadanía

El presidente de Estados Unidos habla a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la capital estadounidense.
BANCO CENTRAL

Chicago y Nueva York, próximas en la ofensiva contra la extrema delincuencia

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Última HORA

FBI allana la casa del exasesor de Trump, John Bolton

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
¿Defensa o miedo?

Maduro llama a "jornada de alistamiento" el fin de semana para hacer frente a "amenazas" de EEUU

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Migración

EEUU intensifica escrutinio migratorio y anuncia que 55 millones de visas están sujetas a revisión

Te puede interesar

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y Cilia Flores, desfilan en un vehículo militar durante las celebraciones por el Día de la Independencia, en Caracas, el 5 de julio de 2025. 
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro ¿Es viable una invasión?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Tras múltiples críticas, la Reserva Federal abre la puerta a recorte de tasas

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Última HORA

FBI allana la casa del exasesor de Trump, John Bolton

Crystal Marull, madre de los estudiantes afectados en escuela de Florida. 
HOSTIGAMIENTO

Fiscal General de Florida exige destitución de maestra en Alachua por presunto acoso político a estudiante

Estudiantes acuden a clase 
EN EL TOP

Varias escuelas de Florida destacan entre las 100 mejores de EEUU, según U.S. News