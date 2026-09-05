sábado 5  de  septiembre 2026
TERRORISMO

Ataque guerrillero con veintena de drones a cuartel militar deja tres soldados muertos en Colombia

El presidente de Colombia se comprometió a golpearlas estructuras de mandos, finanzas y economías ilícitas que alimentan la maquinaria criminal del ELN

El presidente de Colombia, Abelardo De la espriella, promete hacer caer el peso del Estado contra quines atenten contra policías o soldaddos (EFE)

El presidente de Colombia, Abelardo De la espriella, promete hacer caer el peso del Estado contra quines atenten contra policías o soldaddos (EFE)

Por Valeria Montero

OCAÑA. Un ataque de guerrilleros con una veintena de drones contra una guarnición militar en el este de Colombia dejó el viernes al menos tres soldados muertos y cinco heridos, informaron autoridades.

De acuerdo con el reporte, el ataque fue perpetrado por el Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), contra el cantón militar El Trapiche, Ocaña, con artefactos explosivos lanzados desde drones.

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En Norte de Santander, donde queda Ocaña, y en especial en la convulsa región del Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el frente 33 de las disidencias de las FARC.

En Catatumbo, la fuerza pública sostiene operaciones ofensivas por orden del presidente Abelardo De la Espriella.

De la Espriella diseñará nueva estrategia

El presidente colombiano, en guerra frontal contra las organizaciones ilegales con el respaldo de Estados Unidos, responsabilizó a los rebeldes del ELN por este hecho.

“Al ELN le digo con absoluta claridad: por cada policía o soldado que asesinen, haré caer sobre ustedes todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado”, escribió De la Espriella en X.

"Voy a diseñar, junto con la cúpula militar y de Policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal", sentenció el presidente colombiano.

Toque de queda nocturno en Ocaña

De acuerdo con los reportes preliminares, el cantón militar Trapiche de Ocaña recibió el ataque alrededor de las 19:20 hora local (00:20 GMT), cuando los vecinos escucharon las primeras detonaciones.

También se conoció que un helicóptero fue afectado por las explosiones, al igual que el resto de la infraestructura militar que continúa en evaluación.

El alcalde de Ocaña, el poblado en el que está la guarnición atacada, decretó un toque de queda nocturno. Videos en redes sociales muestran a estudiantes de una universidad tendidos en el suelo en las aulas con el sonido de las explosiones de fondo.

En Ocaña capturaron a terrorista que iba a atentar contra De la Espriella

Horas antes del atentado en la guarnición de Ocaña, el presidente de Colombia había informado sobre la captura de alias “Firu”, integrante del ELN, que tenía la misión de atentar contra De la Espriella.

De acuerdo con el presidente, el detenido figuraba en las investigaciones policiales como principal responsable del homicidio de tres policías en Río de Oro (en el noreste de Colombia y muy cerca de Ocaña). No precisó la fecha del incidente.

Visita de Rubio

El presidente colombiano cuenta con el respaldo de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para enfrentar a las mafias dedicadas al tráfico de cocaína.

Colombia ingresó en agosto al denominado Escudo de las Américas, alianza antinarco liderada por Trump.

En ese sentido, la próxima semana, De la Espriella recibirá en Barranquilla al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien también estará de gira en Ecuador y Perú.

FUENTE: Con información de AFP/ La Tercera/Unitel/Infobae/DLA

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