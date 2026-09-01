De La Espriella promete hacer pagar a 'Iván Mordisco' por la violencia de las disidencias de las FARC

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

BOGOTÁ -- El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció un golpe militar contra la estructura 'Carolina Ramírez' de las disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare.

Durante el desarrollo de la denominada "Operación Azarías", las Fuerzas Militares neutralizaron a 20 disidentes, capturaron a cinco más y lograron la recuperación de dos menores de edad que habían sido reclutados por este grupo al margen de la ley.

GUERRILLA Señalan a guerrilla de Iván Mordisco de secuestrar a militar colombiano de la Legión Extranjera

El mandatario aprovechó el balance de las operaciones en el sur del país para enviar una contundente advertencia al máximo cabecilla de la organización criminal, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'. De La Espriella reiteró que la prioridad de su administración es la restitución del orden público en las zonas afectadas por el actuar de las estructuras armadas.

¡Golpe demoledor a las disidencias de alias “Iván Mordisco” en Guaviare!



La Operación Militar AZARÍAS deja hasta el momento 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados: 20 muertos en desarrollo de operaciones militares, 5 capturados y 2 menores recuperados.… pic.twitter.com/ljXB7gRP6D — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 1, 2026

Operación Azarías

El reporte entregado por el Ejecutivo detalla las acciones estratégicas desplegadas en la zona:

Balance de la ofensiva en Guaviare: La operación dejó un total de 27 integrantes de la estructura afectados, entre los que se cuentan 20 abatidos en combate, cinco aprehendidos y dos menores puestos bajo protección institucional.

Advertencia directa al liderazgo disidente: De La Espriella afirmó que la Fuerza Pública se encuentra tras el rastro de alias 'Iván Mordisco', señalando que la fuerza del Estado actuará contra los responsables de las acciones violentas reportadas en el territorio nacional.

Línea de seguridad estatal: El jefe de Estado enfatizó que la política de seguridad gubernamental se fundamentará en el uso de las armas de la República y la aplicación estricta de la ley, marcando distancia frente a los esquemas de negociación previa.

El pronunciamiento se da de forma paralela a la convocatoria de un consejo de seguridad extraordinario por parte del mandatario tras registrarse un atentado con carro bomba en Los Patios, Norte de Santander, evento que dejó un saldo de un fallecido y once heridos.