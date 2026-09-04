viernes 4  de  septiembre 2026
Terrorismo

De la Espriella anuncia captura de terrorista que habría sido designado para atentar en su contra

"A los terroristas del ELN les digo: no les tengo miedo. Las amenazas contra mi vida no van a detener la ofensiva del Estado", aseguró el mandatario colombiano

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

AFP
Por Sofía Nederr

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció este viernes que el Ejército capturó a alias "Firu", un importante integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) quien había sido designado por la milicia para atentar en su contra.

"Ayer, en Ocaña, Norte de Santander, nuestra Policía Nacional, a través de inteligencia y la DIJIN, en coordinación con la Operación Esparta, capturó a este integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, especializado en acciones de francotiro. Información de inteligencia señala que habría sido designado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental para participar en la planeación y ejecución de una acción armada contra mí", dijo el mandatario en sus redes sociales.

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De acuerdo con De la Espriella, el detenido figuraba entre las investigaciones policiales como principal responsable del homicidio de tres policías en Río de Oro (en el noreste de Colombia y muy cerca de Ocaña). No precisó la fecha del incidente.

"A los terroristas del ELN les digo: no les tengo miedo. Las amenazas contra mi vida no van a detener la ofensiva del Estado. Por el contrario, fortalecen mi determinación de combatirlos hasta someterlos al imperio de la Constitución y la ley", enfatizó el presidente colombiano.

Mesas de diálogo

Este viernes, De la Espriella también informó su decisión de poner fin a las mesas de diálogo instauradas por el expresidente Gustavo Petro en el marco de su plan de paz total.

“Queridos compatriotas, firmé como presidente de la República varias resoluciones que me llenan el corazón de alegría. Porque con dichas decisiones estoy terminando de una buena vez las mesas de diálogo y espacios de conversación socio-jurídica en el marco de la mal llamada paz total del gobierno Petro. Semejante nombre rimbombante para una farsa tan grande”, sostuvo.

Dijo que "el Estado no negocia su soberanía ni se arrodilla ante los criminales. La única vía es clara: el sometimiento a la justicia y al imperio de la ley".

FUENTE: Con información de Europa Press/Semana

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