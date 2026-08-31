En 24 días de gobierno, De la Espriella ordena tres bombardeos en zonas de irregulares

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, informó del tercer bombardeo en su red social X (AFP)

BOGOTÁ .- En 24 días de gobierno, el presidente colombiano Abelardo De la Espriella ha ordenado tres bombardeos en zonas donde están acantonados grupos insurgentes. Los dos últimos, se han realizado en Guavire, centrosur del país, con apenas cuatro días de diferencia, y el primero fue efectuado en el Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela, el 10 de agosto.

Como de costumbre fue el mismo De la Espriella quien informó de este último ataque en su cuenta de X.

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"Anoche bombardeamos un campamento narcoterrorista en Guaviare. Nuestra Fuerza Pública desarrolla la Operación Militar Azarías en la vereda Lagos del Dorado, municipio de Miraflores, contra el Frente Carolina Ramírez y su principal cabecilla, alias El Tigre o Pintado”, escribió De la Espriella en X.

La acción militar fue contra disidencias de las FARC, al mando de Néstor Gregorio Vera, alías Iván Mordisco”, el hombre más buscado del país suramericano.

De acuerdo con el balance preliminar suministrado por el mandatario, murieron ocho combatientes del grupo armado, tres más fueron capturados y otros dos, que se identificaron como menores de edad, fueron “recuperados” por las Fuerzas Militares.

Aún no se sabe si entre las víctimas había menores de edad.

Alias El Tigre es señalado por las autoridades de dirigir acciones terroristas en los departamento de Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, todas en el sur del país, atacar unidades militares “y promover el reclutamiento criminal de niños, niñas y adolescentes”.

Este guerrillero, según De la Espriella, es requerido por Interpol con una notificación roja, y las autoridades colombianas están tratando de verificar si se encuentra entre los muertos. “Solo lo confirmaremos cuando exista plena identificación”, insistió el presidente.

De forma paralela, el Ejército realiza más operaciones en la zona.

Confirmaron la muerte de cuatro menores

El anuncio del mandatario se produce horas después de que el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmara que en el bombardeó del pasado jueves, también en Guaviare, en el que se reportaron diez muertos, se cuentan tres menores de edad muertos.

Este segundo ataque es, hasta ahora, el más letal ordenado por el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, según la autoridad forense, que dejó un total de 10 muertos.

Según el ministerio de Defensa, dos de los menores tenían 15 años y otro 16 años de edad.

De este segundo bombardeo se logó identificar a nueve de los fallecidos. Hay cuatro de sexo femenino y cinco de sexo masculino, ahora no se conocen sus nombres ni sus edades.

Todavía intenta establecer si el cuerpo restante corresponde a alias “Urías Perdomo”, hombre de confianza de alias “Calarcá”.

Defensa prepara un pronunciamiento para explicar los motivos del este segundo ataque, y las circunstancias en que murieron los tres menores de edad, así como determinar si habían sido reclutados por la guerrilla.

El año pasado se registraron 428 casos de reclutamiento de menores por parte de grupos armados, según la Defensoría del Pueblo. Este año, con corte al 31 de julio, ya van 97.

Organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre el impacto de los bombardeos en los niños víctimas de reclutamiento en zonas pobres y con mínima presencia del Estado.

A los tres menores muertos en el Guaviare, se suma a la muerte de un cuarto menor en otra operación militar que desarrollaron en días pasados las fuerzas armadas en el sur del país.

Terminaron conversaciones con insurgentes

Desde que asumió el poder el 7 de agosto, De la Espriella planteó un cambio en la política de seguridad de mano dura del Estado colombiano en la que sobrepone la contundencia del poderío militar por encima del diálogo con los grupos armados, tal como lo hizo su antecesor Gustavo Petro (2022-2026) mediante la política de “paz total”.

De la Espriella materializó la noche del domingo ese cambio al anunciar que dio por terminadas las conversaciones con tres grupos armados ilegales, iniciadas por Petro, alegando que esas organizaciones no tienen voluntad de paz.

“He tomado esta decisión porque no existe una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la Justicia que justifique mantenerlas”, expresó el mandatario en una alocución.

Nueva operación ofensiva contra las disidencias de alias “Iván Mordisco”: anoche bombardeamos un campamento narcoterrorista en Guaviare.



Nuestra Fuerza Pública desarrolla la Operación Militar AZARÍAS en la vereda Lagos del Dorado, municipio de Miraflores, contra el Frente… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 31, 2026

FUENTE: Con información de EFE, El Espectador, DLA