viernes 16  de  enero 2026
Precaución

Autoridad aérea de EEUU advierte de "actividad militar" en el espacio aéreo de México y América Central

El presidente Donald Trump advirtió el 8 de enero que EEUU iba a "iniciar ataques terrestres" contra los cárteles narcotraficantes, después de haber llevado a cabo ya ataques contra embarcaciones marítimas en el Caribe y el Pacífico

Los Boeing EA-18G Growlers de la Armada de Estados Unidos. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El regulador estadounidense de aviación alertó este viernes de "actividad militar" en el espacio aéreo de ciertas regiones, especialmente cerca de México y de varios países de América Central y del Sur, e instó a extremar la precaución.

La advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) menciona "situaciones potencialmente peligrosas", que podrían también perturbar los sistemas de navegación por satélite, y abarca un período de sesenta días.

El presidente Donald Trump advirtió el 8 de enero que Estados Unidos iba a "iniciar ataques terrestres" contra los cárteles narcotraficantes, después de haber llevado a cabo ya ataques contra embarcaciones marítimas en el Caribe y el Pacífico.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los Boeing EA-18G Growlers de la Armada de Estados Unidos. 
Autoridad aérea de EEUU advierte de "actividad militar" en el espacio aéreo de México y América Central

