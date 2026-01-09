viernes 9  de  enero 2026
OPERACIÓN LANZA DEL SUR

Trump dice que petrolero incautado por EEUU en el Caribe retorna a Venezuela

El Olina, un petrolero de 250 metros de eslora con pabellón de Timor Oriental, según el sitio MarineTraffic, es sujeto de sanciones de EEUU vinculadas con Rusia

Fuerzas militares estadounidenses mantienen vigilancia en el Caribe para detectar buques y actores sancionados que transitan por esta región.

Fuerzas militares estadounidenses mantienen vigilancia en el Caribe para detectar buques y actores sancionados que transitan por esta región.

@Southcom / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Las autoridades estadounidenses anunciaron el viernes que habían incautado un petrolero en el mar Caribe, y el presidente Donald Trump precisó posteriormente que se encontraba "de camino a Venezuela", de donde había zarpado.

"Hoy, Estados Unidos de América, en coordinación con las autoridades provisionales de Venezuela, ha incautado un petrolero que había salido de Venezuela sin nuestro consentimiento. Este petrolero se encuentra actualmente en camino, de regreso a Venezuela, y el petróleo será vendido", escribió Donald Trump, sin más detalles sobre cómo se hará esa venta.

Lee además
Barcos petroleros llenan sus bodegas con el llamado oro negro.
BLOQUEO

Al menos 16 buques petroleros sancionados abandonan aguas venezolanas
alarma en cuba: buques de guerra al norte de la isla y la dictadura tiembla
ANÁLISIS

Alarma en Cuba: buques de guerra al norte de la isla y la dictadura tiembla

La incautación del buque Olina es la quinta operación militar de este tipo llevada a cabo por Washington, que mantiene una fuerte presión sobre Caracas con la aplicación de un bloqueo a la exportación del petróleo venezolano.

El buque fue incautado "a primera hora" del viernes por la Guardia Costera estadounidense en "aguas internacionales del mar Caribe", cuando "había salido de Venezuela tratando de eludir a las fuerzas estadounidenses", escribió en X Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional.

Flotas fantasmas

Según el sitio especializado Tanker Tracker, esta quinta toma eleva el total incautado por Washington en unas semanas a más de 6 millones de barriles de petróleo, por un valor total de 300 millones de dólares.

"Las flotas fantasma no eludirán a la justicia, no se ocultarán detrás de falsas declaraciones de nacionalidad", añadió Kristi Noem.

El Olina, un petrolero de 250 metros de eslora con pabellón de Timor Oriental, según el sitio MarineTraffic, está sujeto a sanciones estadounidenses vinculadas con Rusia.

La incautación de otro petrolero el miércoles en el Atlántico Norte tras semanas de persecución por parte de la Guardia Costera estadounidense provocó la ira de Moscú, que asegura que el buque enarbolaba pabellón ruso, algo rechazado por Washington.

Si bien Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, su industria petrolera se encuentra en muy mal estado tras décadas de falta de inversión y produce apenas alrededor de 1 millón de barriles por día.

Donald Trump reunió este viernes en Washington a grandes grupos petroleros para sumarlos a su estrategia de tutela sobre Venezuela y planea hacerlos invertir "al menos 100.000 millones de dólares" en la explotación del oro negro en ese país latinoamericano.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU confisca un tercer petrolero vinculado al régimen chavista: "Las flotas fantasmas no eludirán la justicia"

Trump afirma que su gobierno decidirá qué petroleras pueden operar en Venezuela

Revelan que Delcy Rodríguez solicitó reunión con Trump; crece el nerviosismo en el chavismo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Bryan Calvo alcalde electo de Hialeah . 
MUESTRA SUS CARTAS

Bryan Calvo anuncia su gabinete y adelanta cinco órdenes ejecutivas para su primer día en la alcaldía Hialeah

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.
ALIADOS

El canciller del régimen cubano aparece en Caracas en plena crisis, sin agenda clara y junto a Delcy Rodríguez

Imagen del bombardero B2 de la fuerza aérea de EEUU.
CRISIS EN TEHERáN

Trump advierte al régimen de Irán sobre acciones militares de EEUU

Papa León XIV, Robert Prevost, dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la logia central de la Basílica de San Pedro por primera vez, después de que los cardenales finalizaran el cónclave, en El Vaticano.
EXCLUSIVA

El Vaticano habría intentado mediar por Maduro, pero el dictador no aceptó propuestas

Vista de la embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 12 de marzo de 2019.
VENEZUELA

Diplomáticos de EEUU llegan a Caracas para evaluar la reapertura gradual de la embajada

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.
CASA BLANCA/ANáLISIS

EEUU se enfrasca en una nueva Venezuela libre y próspera

Por Leonardo Morales
Papa León XIV, Robert Prevost, dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la logia central de la Basílica de San Pedro por primera vez, después de que los cardenales finalizaran el cónclave, en El Vaticano.
EXCLUSIVA

El Vaticano habría intentado mediar por Maduro, pero el dictador no aceptó propuestas

Escasez de la leche de fórmula para bebés.
ATENCIÓN MAMÁ

Florida detecta contaminantes en fórmulas infantiles y amplía opciones de asistencia nutricional para familias necesitadas

Johana Barrera-Delgado, principal sospechosa en esta investigación. 
DETENIDA

Comparece en corte una madre de Miami tras hospitalización de su hijo por múltiples fracturas

Imagen del bombardero B2 de la fuerza aérea de EEUU.
CRISIS EN TEHERáN

Trump advierte al régimen de Irán sobre acciones militares de EEUU