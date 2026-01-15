EEUU intercepta un sexto petrolero vinculado a Venezuela en el mar Caribe

Las fuerzas estadounidenses han interceptado hasta la fecha seis petroleros con crudo venezolano en el marco de la campaña lanzada por Trump en 2025 contra actividades ilegales en Venezuela.

El Ejército de Estados Unidos interceptó y abordó en las últimas horas un nuevo petrolero en el mar Caribe por una violación de la "cuarentena" contra buques sospechosos de trasladar petróleo de Venezuela , un paso que llega horas antes de la reunión prevista en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la líder opositora María Corina Machado.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) indicó en un comunicado que la operación estuvo protagonizada por fuerzas desplegadas desde el portaaeronaves 'USS Gerald R. Ford' y ha agregado que el 'Veronica' fue interceptado "sin incidentes".

Embed Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept.



In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026

"El 'Verónica' es el último petrolero (interceptado) que operaba en desafío a la cuarentena impuesta por Trump a los buques sancionados en el Caribe, lo que demuestra una vez más la eficacia de la operación 'Lanza Sur'", subrayó, antes de reiterar que Washington se mantendrá "firme" en su "misión" para "aplastar las actividades ilícitas en el hemisferio occidental".

En este sentido, hizo hincapié en que "el único petróleo que saldrá de Venezuela será el petróleo que cuente con una coordinación adecuada y que lo haga de forma legal", al tiempo que ha destacado que las autoridades estadounidenses "defenderán la patria poniendo fin a las actividades ilegales y restaurando la seguridad en el hemisferio occidental".

Las fuerzas estadounidenses han interceptado hasta la fecha seis petroleros con crudo venezolano en el marco de la campaña lanzada por Trump en 2025 contra actividades ilegales en Venezuela.

