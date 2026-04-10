viernes 10  de  abril 2026
Florida

Autoridades mexicanas capturan en Cancún a residente de Florida con orden de arresto por drogas

Según fuentes federales, el detenido es Yoexy Vila Hernández, es integrante de un grupo delictivo contra quien pesaba una orden de arresto en Tampa, Florida, por dicho delito.

Los detenidos de Cárteles Unidos, en México, se dedicaban al tráfico de drogas, armas y lavado de dinero (imagen referencial)

Los detenidos de Cárteles Unidos, en México, se dedicaban al tráfico de drogas, armas y lavado de dinero (imagen referencial)

Pexels
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO — Autoridades federales y estatales detuvieron en el balneario de Cancún, Caribe mexicano, a un presunto integrante de un grupo delictivo, de nacionalidad cubana y contra quien pesa una orden de arresto en Estados Unidos por el delito de conspiración para la distribución de sustancias controladas.

En un comunicado conjunto, agencias de seguridad del Gobierno mexicano señalaron que, en el marco de las investigaciones y tras el intercambio de información con autoridades estadounidenses contra organizaciones delictivas, los agentes mexicanos localizaron en el municipio de Cancún a un ciudadano extranjero buscado por autoridades de la ciudad de Tampa, Florida.

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Según fuentes federales, el detenido es Yoexy Vila Hernández, de nacionalidad cubana, integrante de un grupo delictivo independiente, contra quien pesaba una orden de arresto en Tampa, Florida, por dicho delito.

Detenido durante un patrullaje en el balneario

La detención del detenido ocurrió cuando los agentes realizaban patrullajes en la colonia (barrio) Gran Santa Fe II, de Cancún, y tras una inspección de seguridad aseguraron también una motocicleta.

En el comunicado se indicó que al detenido se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con la motocicleta incautada, quien determinará su situación jurídica y dará seguimiento al proceso para su traslado.

En la detención participaron agentes de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Marina (Semar), de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales.

Se espera que Vila Hernández sea extraditado a Florida para responder por los cargos que enfrenta.

FUENTE: Con información de EFE

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