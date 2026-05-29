viernes 29  de  mayo 2026
MEDIDA

Colombia promueve proyecto de ley para controlar seguridad de las cirugías estéticas

Petro anunció que el Gobierno de Colombia presentará el proyecto de ley Yulixa para que nadie pueda hacer cirugía estética sin un título médico especializado

Sala de cirugía.

Sala de cirugía.

Unplash
&nbsp;Fotografía cedida por Bomberos de Cundinamarca que muestra a un grupo de policías y bomberos durante un operativo de búsqueda este martes, en zona rural de Apulo (Colombia). Las autoridades colombianas investigan el hallazgo de un cuerpo que podría corresponder al de Yulixa Toloza, una mujer desaparecida hace una semana tras someterse a un procedimiento estético en una clínica presuntamente ilegal de Bogotá, un caso que ha causado conmoción en el país.

 Fotografía cedida por Bomberos de Cundinamarca que muestra a un grupo de policías y bomberos durante un operativo de búsqueda este martes, en zona rural de Apulo (Colombia). Las autoridades colombianas investigan el hallazgo de un cuerpo que podría corresponder al de Yulixa Toloza, una mujer desaparecida hace una semana tras someterse a un procedimiento estético en una clínica presuntamente ilegal de Bogotá, un caso que ha causado conmoción en el país.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El Gobierno de Colombia presentará un proyecto de ley para controlar que las cirugías estéticas sean practicadas por profesionales titulados en universidades acreditadas, dijo el presidente Gustavo Petro, este viernes tras el homicidio de Yulixa Toloza, ocurrido este mes después de un procedimiento estético en un establecimiento ilegal.

"El Gobierno presentará el proyecto de ley Yulixa que busca que nadie pueda hacer cirugía estética sino con título de médico cirujano especializado en la cirugía estética en universidad acreditada", expresó el mandatario en X.

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Son cinco las veces que el legislativo hundió el proyecto de Ley #CirugíaSeguraYa, impulsado por Lorena Beltrán, periodista y víctima de una mala praxis por parte del médico Francisco Sales Puccini, hoy condenado a siete años de prisión.

“No puede ser posible que en Colombia no tengamos una ley que nos proteja. Que impida que esteticistas o médicos generales, que hacen cursos cortos, dejen víctimas mortales o mujeres que tienen que cargar con lesiones en su cuerpo”, reclamó Beltrán.

Medicina Legal dictaminó como “homicidio violento” la muerte de Yulixa Toloza, de 52 años, tras un mal procedimiento quirúrgico en un centro de estética ilegal ubicado en el sur de Bogotá. Su caso reabrió el debate sobre la falta de regulación de cirugías y procedimientos estéticos en el país que cobran vidas.

El caso de Toloza ha generado conmoción en Colombia desde el pasado 13 de mayo, cuando desapareció luego de practicarse una lipólisis láser (procedimiento para eliminar grasa usando un láser) en un centro estético ilegal del sur de Bogotá .El cuerpo de Yulixa fue hallado días después en el municipio de Apulo, en el departamento de Cundinamarca (centro).

Familiares y allegados relataron que la mujer presentó complicaciones de salud tras el procedimiento, entre ellas dificultad respiratoria y desorientación, situación que se pudo evidenciar en varios videos que circularon en redes, donde se ve a la mujer en aparente mal estado físico dentro del lugar donde fue intervenida.

Además, un testigo aseguró haber visto a dos hombres sacar a Toloza inconsciente del establecimiento y subirla a un vehículo, que posteriormente fue hallado por las autoridades en la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Investigación del caso Toloza

Por este caso, dos ciudadanos venezolanos fueron capturados y son señalados de ocultamiento y destrucción de pruebas.

Sin embargo, un juez ordenó su liberación al considerar que las capturas no cumplieron los requisitos legales, aunque la investigación por desaparición forzada y otros posibles delitos continúa abierta.

Según la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, el país realiza más de 400.000 procedimientos estéticos al año, pero las autoridades han alertado sobre la proliferación de lugares clandestinos sin habilitación para desarrollar actividades quirúrgicas.

FUENTE: Con información de EFE/El Espectador

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